Κυβερνοεπιθέσεις σε... ψυγεία σούπερ μάρκετ: Στο στόχαστρο τα συστήματα ψύξης αλυσίδας στο Βέλγιο

Χάκερ φέρεται να παρενέβησαν στα συστήματα ψύξης αλυσίδας σούπερ μάρκετ στο Βέλγιο, προκαλώντας αύξηση της θερμοκρασίας σε ψυγεία και καταψύκτες

Κυβερνοεπίθεση με στόχο τα συστήματα ψύξης της βελγικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Delhaize βρίσκεται πίσω από σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν δεκάδες καταστήματά της. Τουλάχιστον 40 σημεία πώλησης σε Φλάνδρα και Βαλλονία έχουν επηρεαστεί, καθώς χάκερ φέρεται να απέκτησαν πρόσβαση στον έλεγχο των ψυγείων και των καταψυκτών.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με περιστατικό στον τομέα της πληροφορικής, κάνοντας λόγο για «IT incident», δεν έχει, ωστόσο, επιβεβαιώσει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος της δυσλειτουργίας.

SMS συναγερμού στις 4 τα ξημερώματα

Σύμφωνα με το βελγικό μέσο RTL Info, οι διευθυντές των καταστημάτων έλαβαν προειδοποιητικό SMS από την εταιρεία περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα το οποίο τους ενημέρωνε για αιφνίδια αύξηση της θερμοκρασίας στις ψυκτικές εγκαταστάσεις. Η εφημερίδα HLN μεταδίδει ότι σε ορισμένα συστήματα οι θερμοκρασίες φέρεται να έφτασαν ακόμη και τους 70 βαθμούς Κελσίου.

Για να περιορίσουν τις απώλειες και να προστατεύσουν τα ευπαθή προϊόντα, ορισμένα καταστήματα αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν ψυκτικά φορτηγά, μεταφέροντας εκεί μέρος των αποθεμάτων τους.

Παρόμοια κυβερνοεπίθεση είχε σημειωθεί στη Γαλλία

Το περιστατικό στο Βέλγιο θυμίζει αντίστοιχη επίθεση που είχε πλήξει γαλλικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ περίπου τρεις εβδομάδες νωρίτερα. Τότε, χάκερ είχαν καταφέρει να διαταράξουν τη λειτουργία των συστημάτων ψύξης σε εκατοντάδες καταστήματα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ρυθμίσεις των συστημάτων φέρεται να είχαν αλλάξει, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου. Τα δύο περιστατικά αναδεικνύουν τους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει μια κυβερνοεπίθεση όχι μόνο στα πληροφοριακά συστήματα μιας επιχείρησης, αλλά και σε κρίσιμες υποδομές της καθημερινής λειτουργίας της, όπως η συντήρηση τροφίμων.

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