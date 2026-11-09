Ο πιτσιρικάς που έγινε viral «στολίζοντας» με «γαλλικά» τον Μακρόν και προκάλεσε αντιδράσεις (vid)

Ο μικρός Μαρσέλ μίλησε σε δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στο Παρίσι, προκαλώντας αντιδράσεις και αναγκάζοντας το France Info να απολογηθεί για όσα μεταδόθηκαν στον αέρα

Μια συνέντευξη σε ζωντανή μετάδοση εξελίχθηκε σε απρόσμενο περιστατικό για το γαλλικό δίκτυο France Info. Κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στο Παρίσι, το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, ένας 8χρονος, ο Μαρσέλ, πήρε τον λόγο μπροστά στην κάμερα και δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει βαριές εκφράσεις για τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, αλλά και για την αστυνομία.

«Ο Μακρόν είναι μα...κας», είπε χαρακτηριστικά, με το απόσπασμα να μεταδίδεται ζωντανά και να εξαπλώνεται γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο μικρός δεν περιορίστηκε στον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό. Αναρωτήθηκε γιατί ο Γάλλος πρόεδρος δεν ακούει τους διαδηλωτές και εξέφρασε την υποστήριξή του στους μαθητές των λυκείων που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Μάλιστα, δείχνοντας ένα ελικόπτερο της αστυνομίας που πετούσε πάνω από τη συγκέντρωση, υποστήριξε ότι τα χρήματα που δαπανώνται για τις αστυνομικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την επισκευή των σχολείων.

Η δημοσιογράφος προσπάθησε να παρέμβει και να περιορίσει τις εκφράσεις του παιδιού, προτού διακόψει τη συνέντευξη. Ωστόσο, το βίντεο είχε ήδη αρχίσει να κυκλοφορεί ευρέως. Ο πατέρας του Μαρσέλ, ο οποίος βρισκόταν μαζί του στη διαδήλωση, είχε προηγουμένως δηλώσει ότι συμμετείχαν στην κινητοποίηση επειδή θεωρεί πως ο Μακρόν πρέπει να αποχωρήσει άμεσα από την προεδρία.

Η συγγνώμη του France Info και οι πολιτικές αντιδράσεις

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στο France Info, με τη διοίκηση του σταθμού να εκδίδει ανακοίνωση τη Δευτέρα, εκφράζοντας τη λύπη της για τις υβριστικές εκφράσεις που ακούστηκαν ζωντανά. Στην ανακοίνωση αναγνωρίστηκε ότι, παρά την προσπάθεια της δημοσιογράφου να διαχειριστεί την κατάσταση, δεν θα έπρεπε εξαρχής να έχει δοθεί ο λόγος σε ένα παιδί. Παράλληλα, το δίκτυο γνωστοποίησε ότι έχουν δοθεί οδηγίες ώστε να μην επαναληφθεί ανάλογο περιστατικό. Οι δηλώσεις του 8χρονου προκάλεσαν και πολιτική αντιπαράθεση. Η βουλευτής της «Ανυπότακτης Γαλλίας» (LFI), Σοφία Σικιρού, υπερασπίστηκε τον Μαρσέλ, επικρίνοντας παράλληλα τα σχόλια που έγιναν από δημοσιογράφους μετά τη μετάδοση του αποσπάσματος.

Αντίθετη ήταν η αντίδραση του βουλευτή του κόμματος Horizons, Ζερεμί Πατριέ-Λετί, ο οποίος κατηγόρησε τη Σικιρού ότι δικαιολογεί τη βία και τη χειραγώγηση ανηλίκων. Στο ίδιο πλαίσιο, ο σύμβουλος της πολιτικής ομάδας του Μακρόν, Αμπντουλαγιέ Καντέ, έθεσε ερωτήματα για τη στάση του πατέρα, αλλά και για την επιλογή της δημοσιογράφου να συνεχίσει τη συνέντευξη μετά τις πρώτες προσβλητικές εκφράσεις.

Τι είπε παιδοψυχολόγος για τον μικρό Μαρσέλ

Στη δημόσια συζήτηση παρενέβη και ο παιδοψυχολόγος Μπρούνο Χουμπέκ, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο της Μονς, ζητώντας να μην υπάρξουν γενικεύσεις με αφορμή τις δηλώσεις ενός παιδιού. Όπως επισήμανε, ο Μαρσέλ είναι μόλις οκτώ ετών και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως έφηβος που διατυπώνει μια ολοκληρωμένη πολιτική άποψη. Προειδοποίησε, επίσης, ότι θα ήταν λάθος να θεωρηθούν οι συγκεκριμένες εκφράσεις αντιπροσωπευτικές του συνόλου των νέων που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις.

Αντιδράσεις υπήρξαν και από τα συνδικάτα των αστυνομικών, τα οποία συνέδεσαν τις εκφράσεις του 8χρονου με το σύνθημα «ACAB» (All Cops Are Bastards). Όπως υποστήριξαν, το συγκεκριμένο σύνθημα εμφανίζεται όλο και συχνότερα στα σχολεία της Γαλλίας, ενισχύοντας τη συλλήβδην στοχοποίηση των αστυνομικών. Την ίδια στιγμή, οι κινητοποιήσεις για την ακρίβεια συνεχίζονται. Η επόμενη μεγάλη διαδήλωση στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, ενώ παραμένουν ενεργές οι καταλήψεις και οι αποκλεισμοί σχολείων, καθώς και οι συγκεντρώσεις φοιτητών και εργατικών σωματείων.

🇫🇷 Une journaliste à Marcel, 8 ans, qui manifeste : "Pourquoi tu te mobilises aujourd’hui avec ton papa ?" - Réponse du petit Marcel : "Bah, je trouve que Macron est un connard". https://t.co/1kVDH0jGU0 November 7, 2026

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ