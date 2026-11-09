Αγοραφοβία στο «κόκκινο»: 553 άνθρωποι στριμώχτηκαν σε ένα διαμέρισμα στην Κίνα και κατέρριψαν ρεκόρ Γκίνες (vid)
Έχουμε συνηθίσει να ακούμε για ρεκόρ Γκίνες που απαιτούν απίστευτη δύναμη, αντοχή, δεξιοτεχνία ή υπομονή. Αυτή τη φορά, όμως, η Κίνα κατάφερε να ξεχωρίσει με ένα εγχείρημα που δύσκολα θα περίμενε κανείς να συναντήσει στη συγκεκριμένη λίστα: 553 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν ταυτόχρονα μέσα σε ένα διαμέρισμα!
Το ασυνήθιστο ρεκόρ καταγράφηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2026, στην πόλη Γιντσουάν, στην αυτόνομη περιοχή Νινγκσιά Χουέι της Κίνας. Την πρωτοβουλία ανέλαβε η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Ningxia Beita Fengming Real Estate Development Co., Ltd., η οποία είχε έναν συγκεκριμένο στόχο: να αναδείξει τις δυνατότητες αξιοποίησης του διαθέσιμου χώρου στις κατοικίες που κατασκευάζει.
Πώς χώρεσαν 553 άνθρωποι σε ένα διαμέρισμα
Για να αναγνωριστεί επίσημα το ρεκόρ από τα Guinness World Records, έπρεπε να τηρηθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το διαμέρισμα δεν μπορούσε να ξεπερνά τα 120 τετραγωνικά μέτρα, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες έπρεπε να έχουν ύψος τουλάχιστον 1,52 μέτρα. Τελικά, 553 άνθρωποι κατάφεραν να βρεθούν ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο, από την είσοδο μέχρι το σαλόνι, καταγράφοντας μια πραγματικά ασυνήθιστη επίδοση.
Πίσω από την προσπάθεια δεν κρυβόταν απλώς η επιθυμία για μια θέση στο βιβλίο των ρεκόρ. Η εταιρεία ακινήτων θέλησε να παρουσιάσει στην πράξη την εργονομία των κατοικιών της και να δείξει πώς μπορεί να αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμο τετραγωνικό μέτρο.
Με άλλα λόγια, το εγχείρημα λειτούργησε και ως μια πρωτότυπη διαφημιστική κίνηση, με το αποτέλεσμα να γίνεται γρήγορα αντικείμενο συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, το βίντεο από την προσπάθεια δημοσιεύτηκε από τα Guinness World Records, δίνοντας την ευκαιρία σε εκατομμύρια χρήστες να δουν πώς είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν περισσότεροι από 500 άνθρωποι σε ένα διαμέρισμα. Βέβαια, δεν ξέρουμε εάν το σπίτι σου μπορεί να μετατραπεί σε 608 σε ώρα αιχμής, κατά πόσο αυτό θα σε εμπνεύσει να χρησιμοποιήσεις το συγκεκριμένο μεσιτικό τέχνασμα!
Most people crammed in an apartment: 553 people by Ningxia Beita Fengming Real Estate Development Co., Ltd. 🇨🇳 https://t.co/MVCDWmKhUW— Guinness World Records (@GWR) November 6, 2026
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