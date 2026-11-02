Ξυλοδαρμός 29χρονης στην Κίσσαμο μπροστά στα ανήλικα παιδιά της: Δύο συλλήψεις
Καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της από τον σύζυγο και τον πεθερό της υπέβαλε μια 29χρονη στην Κίσσαμο Χανίων. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στις αστυνομικές Αρχές, η επίθεση σημειώθηκε μέσα στην οικογενειακή κατοικία, παρουσία των ανήλικων παιδιών της.
Το περιστατικό φέρεται να συνέβη το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026 και όπως μεταδίδει το cretalive.gr, η γυναίκα κατονόμασε ως εμπλεκόμενους τον 41χρονο σύζυγό της και τον 72χρονο πατέρα του.
Συνελήφθησαν οι δύο άνδρες
Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο ανδρών, ενώ κατά τον έλεγχο των στοιχείων του 72χρονου διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι βρισκόταν παράνομα στην Ελλάδα.
Για τον λόγο αυτό κινήθηκαν παράλληλα οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την απέλασή του. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές, ενώ οι καταγγελίες της 29χρονης εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.
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