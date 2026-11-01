Οι υπουργοί πέρασαν την μέρα τους με.. push-ups: πρωθυπουργός της Αιθιοπίας έβαλε τους υπουργούς σε εκπαίδευση

Με push-ups και στρατιωτικές ασκήσεις αντί για κυβερνητικές συσκέψεις πέρασαν την ημέρα τους οι υπουργοί της Αιθιοπίας, έπειτα από απόφαση του πρωθυπουργού Άμπι Άχμεντ.

Σε στρατιωτικό κέντρο εκπαίδευσης βρέθηκαν υπουργοί και υφυπουργοί της Αιθιοπίας, αφήνοντας προσωρινά στην άκρη τις κυβερνητικές τους υποχρεώσεις. Την απόφαση έλαβε ο πρωθυπουργός της χώρας, Άμπι Άχμεντ, ο οποίος δεν περιορίστηκε στον ρόλο του επιβλέποντος, αλλά συμμετείχε και ο ίδιος στις ασκήσεις, όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στο στρατιωτικό κέντρο Χούρσο και, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, αποσκοπεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων όσων βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης.

«Η ηγεσία απαιτεί πειθαρχία»

Ο Άχμεντ, σε ανάρτησή του υποστηρίζει ότι η στρατιωτική εμπειρία μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα από τη σωματική άσκηση, συνέδεσε τη στρατιωτική εκπαίδευση με την πειθαρχία, την υπευθυνότητα, την αποτελεσματική συνεργασία και την ικανότητα επίτευξης κοινών στόχων. Κατά την άποψή του, οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν ηγετικές θέσεις πρέπει να είναι σωματικά και ψυχικά ανθεκτικοί, να διαθέτουν γνώσεις και να υπηρετούν με αίσθημα ευθύνης απέναντι στη χώρα και τους πολίτες.

Στο ίδιο μήνυμα παρουσίασε τη στρατιωτική εκπαίδευση ως εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει την κυβέρνηση να υλοποιήσει το αναπτυξιακό της σχέδιο. Έκανε λόγο για καλύτερο συντονισμό της κρατικής διοίκησης, αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, τήρηση των δεσμεύσεων προς την κοινωνία και διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας. Κατέληξε, μάλιστα, υποστηρίζοντας ότι η συνδυασμένη καλλιέργεια στρατιωτικής πειθαρχίας και πολιτικού σκοπού μπορεί να διαμορφώσει μια γενιά ικανή να πετυχαίνει τους στόχους της.

ለሁለንተናዊ ብልጽግና - ሁለንተናዊ ዝግጁነት ያለው አመራር የኢትዮጵያን ሥልጣኔ ለመገንባት እንችል ዘንድ ሁለንተናዊ ብልጽግናን ማረጋገጥ አለብን፡፡ ሁለንተናዊ ብልጽግና ማለት ቁሳዊና መንፈሳዊ ብልጽግና፣ ባህላዊና ሞራላዊ ብልጽግና የተሸመኑበት ብልጽግና ነው፡፡ ለዚህ ደግሞ አመራሩ ሁለንተናዊ ዝግጁነት ያስፈልገዋል፡፡ በአካል የዳበረ፣ በሞራል የጠነከረ፣ በዕውቀት የተሳለ፣ በጥበብ የበሰለ እንዲሆን ይጠበቅበታል፡፡ በተለይም በሀገር ፍቅር ስሜትና በሕዝብ ተቆርቋሪነት መንፈስ ግዴታዎቹን እንዲወጣ የሀገር አደራዋ ጥብቅ ነው፡፡ ወታደራዊ ሳይንስ፣ ልምድ እና ሕይወት የሰውን ልጅ ዓላማና ሰብእና በመቅረጽ ረገድ ተወዳዳሪ የለውም፡፡ የሰው ልጅ በአካልም፣ በመንፈስም፣ በሥነ ምግባርም፣ በአፈጻጸምም ዲሲፕሊናዊ እንዲሆን በማስቻል ለዘመናት ትውልድን ሲያዘጋጅ ኖሯል፡፡ ውጫዊና ውስጣዊ ማንነቱ የሠመሩለት ሰብእና በመቅረጽም ታላላቅ መሪዎችን አፍርቷል፡፡ ግዳጅን በብቃት መፈጸም፣ በዐርበኝነት መንፈስ አገልግሎት መስጠት፤ የሥራ ዲሲፕሊንን መቅረጽ፤ የጋራ ግብን በጋራ ማሳካት፤ ወትሮ ዝግጁነት፤ በተዋረድ አመራርን ማፍራት፤ ኃላፊነትና ተጠያቂነት፤ ከላይ እስከ ታች በመናበብ ዓላማን መፈጸም፣ እና የመሳሰሉት ከወታደራዊ ሳይንስና ልምድ ሊወሰዱ የሚችሉ ዕሴቶች ናቸው፡፡ የመደመር መንግሥት አመራሮች በሁርሶ ወታደራዊ ማሠልጠኛ ሥልጠና በመውሰድ ላይ ናቸው፡፡ የመደመር ሥልጣኔ ታላቁ ስትራቴጂን ተግባራዊ ለማድረግ እንዲቻል፣ ከወታደራዊ ሳይንስና ሕይወት የምንቀስማቸው ዕውቀቶች፣ ክሂሎቶች እና ልምዶች አሉን፡፡ በተለይም ደግሞ በአንድ ሰዋሰው መግባባት፣ ሥነ ምኅዳርን በሚገባ መጠቀም፤ በተከታታይ ሕዝብን ለዓላማና ለተግባር ማነጽ፤ ለሕዝብ የገባነውን ቃል በሚገባ አከናውኖ መጨረስ፤ ከታች እስከ ላይ ያለውን መዋቅር ለሀገራዊ ዓላማ ማሣለጥ፤ ሀገርን በባለ አደራነት መምራት፤ ለምንምና ለማንም የማትበገር ጽኑ ሀገር መገንባት፤ ተተኪ ትውልድን ማፍራት እና የሀገርን ደኅንነት ምንጊዜም ማረጋገጥ የሚሉትን የስትራቴጂውን ሐሳቦች በተገቢው መንገድ ለመረዳትም ሆነ ለማስፈጸም ወታደራዊ ሥልጠናው የማይናቅ ሚና ይጫወታል፡፡ ወታደሮች ዒላማ፤ ሲቪሎች ደግሞ ዓላማ አላቸው፡፡ የሁለቱም ግብ ድልን ማስመዝገብ ነው፡፡ ሁለቱን ዲሲፕሊኖች በማገናዘብ ዒላማውንም የሚመታ፤ ዓላማውንም የሚያሳካ ትውልድ እንፈጥራለን፡፡ — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) October 31, 2026

Η πρωτοβουλία θεωρείται ασυνήθιστη για τα δεδομένα της Αιθιοπίας, καθώς δεν συνηθίζεται ανώτατα κυβερνητικά στελέχη να περνούν από στρατιωτική εκπαίδευση. Όπως επισημαίνει το BBC, δεν είναι σαφές τι οδήγησε τον πρωθυπουργό σε αυτή την απόφαση.

Η κίνηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις ασφαλείας. Με πληθυσμό περίπου 130 εκατομμυρίων κατοίκων, η Αιθιοπία εξακολουθεί να δοκιμάζεται από ένοπλες συγκρούσεις σε διάφορες περιοχές της. Ομάδες που διεκδικούν μεγαλύτερη αυτονομία ή ανεξαρτησία συγκρούονται με τις κυβερνητικές δυνάμεις, ενώ ιδιαίτερα βαρύ είναι το αποτύπωμα του πολέμου στην περιοχή Τιγκράι, όπου η σύγκρουση της περιόδου 2020-2022 είχε καταστροφικές συνέπειες και δεκάδες χιλιάδες νεκρούς.

Παράλληλα, η ένταση με τη γειτονική Ερυθραία έχει αυξηθεί αισθητά με τις δύο χώρες να έχουν διακόψει πρόσφατα τις διπλωματικές τους σχέσεις, με τους φόβους για νέα πολεμική αναμέτρηση να εντείνονται.

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