Ξεσηκωμός στη Νέα Τούμπα: Κόσμος στήνει μπλόκο για να μην πετάξουν στον δρόμο ηλικιωμένο ζευγάρι – Είχε προηγηθεί η αποτροπή έξωσης 92χρονης (vid)

Νέα κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη λίγες ημέρες μετά την αναστολή της έξωσης 92χρονης γυναίκας στην περιοχή της Ηλιούπολης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας (2/11) συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Κάτω Τούμπα της Θεσσαλονίκης, με στόχο να αποτραπεί η έξωση ενός ηλικιωμένου ζευγαριού από την πρώτη και μοναδική κατοικία του. Εργατικά σωματεία και η Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης απευθύνουν κάλεσμα συμπαράστασης, καθώς οι δύο ηλικιωμένοι κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους λόγω αδυναμίας αποπληρωμής δανειακών οφειλών.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται στην οδό Καππαδοκίας 64, στην Κάτω Τούμπα, με πολίτες να έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο προκειμένου να εμποδίσουν την απομάκρυνση του ζευγαριού από την κατοικία του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές το πρωί, αναμενόταν να φτάσει στο σημείο και κλειδαράς, γεγονός που ενίσχυσε την ανησυχία για την εξέλιξη της διαδικασίας.

Δεύτερη απόπειρα έξωσης

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες μόλις ημέρες μετά την κινητοποίηση στην περιοχή της Ηλιούπολης στη Θεσσαλονίκη, όπου εργατικά σωματεία και πολίτες παρενέβησαν για να αποτρέψουν την έξωση μιας 92χρονης γυναίκας. Η κινητοποίηση εκείνη είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή της έξωσης, έπειτα από τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Η νέα υπόθεση στην Κάτω Τούμπα επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των πλειστηριασμών και της απώλειας κατοικιών εξαιτίας οφειλών. Η Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης κάνει λόγο για μια ευρύτερη κοινωνική πραγματικότητα, η οποία συνδέεται με τη στεγαστική κρίση και τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν νοικοκυριά να χάσουν τη στέγη τους.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Ενοικιαστών

Η Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης εκφράζει την αντίθεσή της στην έξωση και ζητά την άμεση αποτροπή της, καθώς και την προστασία της πρώτης κατοικίας απέναντι σε τράπεζες, funds και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers).

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΞΩΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΕ ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ!

Λίγες μόλις ημέρες μετά την απόπειρα έξωσης μιας 92χρονης στην Ηλιούπολη, βρισκόμαστε ξανά αντιμέτωποι με μια νέα απόπειρα έξωσης. Αυτή τη φορά, στην Κάτω Τούμπα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του λόγω αδυναμίας αποπληρωμής δανειακών οφειλών.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά. Είναι μια καθημερινή πραγματικότητα για χιλιάδες συμπολίτες μας και άλλη μια πλευρά της στεγαστικής κρίσης, όπου τα σπίτια μας αντιμετωπίζονται ως εμπορεύματα και τα κέρδη των τραπεζών μπαίνουν πάνω από τις ανθρώπινες ανάγκες.

Όσο η στέγη αποτελεί πεδίο κερδοφορίας, όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να χάσουν το σπίτι τους.

Ως Ένωση Ενοικιαστών, στεκόμαστε στο πλευρό τους και καλούμε σε συγκέντρωση αλληλεγγύης, απαιτώντας να σταματήσει η έξωση. Δεν θα το επιτρέψουμε! Καμία και κανένας μόνος απέναντι στις εξώσεις! Καλούμε σε συγκέντρωση σήμερα, Δευτέρα 2/11, στις 08:00, στην Καππαδοκίας 64, στην Κάτω Τούμπα. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

Να σταματήσει τώρα η έξωση του ηλικιωμένου ζευγαριού στην Κάτω Τούμπα.

Να κατοχυρωθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας απέναντι σε τράπεζες, funds και servicers.

Να μπει τέλος στις εξώσεις και τους πλειστηριασμούς που αφήνουν ανθρώπους χωρίς σπίτι.

Καμία οικογένεια χωρίς σπίτι! Προσιτή, ασφαλής και αξιοπρεπής κατοικία για όλες και όλους. Η ΣΤΕΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΟΧΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ! ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ, ΚΑΜΙΑ ΜΟΝΗ!

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