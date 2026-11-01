Υπόθεση ΜΚΟ: «Έκαναν παιχνίδια στην πλάτη του» - Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του 35χρονου διαιτητή

Ο 35χρονος διαιτητής αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση των στημένων αγώνων, με τον δικηγόρο του να υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε τον ιδρυτή της ΜΚΟ και δεν έλαβε ποτέ χρήματα

Την πλήρη άρνησή του για οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση χειραγώγησης ποδοσφαιρικών αγώνων εκφράζει ο 35χρονος διαιτητής που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, με τον συνήγορό του να υποστηρίζει ότι ο εντολέας του δεν είχε καμία επαφή με τον βασικό κατηγορούμενο και δεν εισέπραξε χρήματα.

Ο δικηγόρος του, Κώστας Παπαδόπουλος, υποστηρίζει ότι ο διαιτητής βρέθηκε μπλεγμένος στην υπόθεση χωρίς να έχει συμμετάσχει σε οποιαδήποτε παράνομη συνεννόηση. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του, ο πελάτης του δεν έχει επικοινωνήσει, συναντηθεί ή χρηματιστεί από κανέναν, ενώ πρόκειται να αρνηθεί τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

«Έκαναν παιχνίδια στην πλάτη του» - Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο συνήγορος στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι γίνονταν αναφορές σε χρηματικές συναλλαγές στο όνομα του διαιτητή, χωρίς ο ίδιος να έχει γνώση ή συμμετοχή σε αυτές. «Υπάρχει διακίνηση ποσών χωρίς αυτόν, αλλά στο όνομά του», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι τρίτα πρόσωπα φέρονται να συζητούσαν και να πραγματοποιούσαν οικονομικές κινήσεις επικαλούμενα το όνομα του εντολέα του, ενώ οι συναλλαγές αυτές δεν κατέληξαν σε λογαριασμούς του διαιτητή.

«Έκαναν παιχνίδι στην πλάτη του. Στους λογαριασμούς του δεν βρέθηκε τίποτα», δήλωσε ο κ. Παπαδόπουλος, προσθέτοντας ότι ο 35χρονος δεν γνωρίζει προσωπικά τον ιδρυτή της ΜΚΟ και δεν τον έχει συναντήσει ποτέ. Ο δικηγόρος υποστήριξε ακόμη ότι από την πρώτη εικόνα που έχει σχηματίσει για τη δικογραφία προκύπτουν αναφορές σε παράγοντες που φέρονται να επιδίωκαν να επηρεάσουν τη διαιτησία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο ίδιος ο διαιτητής είχε αποδεχθεί ή γνώριζε τέτοιες προθέσεις.

Η καταγγελία για πέναλτι στο 91' στον τελικό της ΕΠΣ Πιερίας

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της υπόθεσης έρχεται στο προσκήνιο και η καταγγελία του προέδρου του ΓΑΣ Σβορώνου, Γιάννη Τρελλόπουλου, για τη διαιτησία στον περσινό τελικό Κυπέλλου της ΕΠΣ Πιερίας. Ο πρόεδρος της ομάδας υποστήριξε ότι ο σύλλογός του αδικήθηκε από καταλογισμό πέναλτι στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, το οποίο χαρακτήρισε ανύπαρκτο. Όπως είπε, ο διαιτητής που αναφέρεται στη δικογραφία υπέδειξε την παράβαση στο 91ο λεπτό, με αποτέλεσμα η ομάδα του να χάσει τον αγώνα.

«Στον περασμένο τελικό Κυπέλλου της ΕΠΣ Πιερίας ήμασταν κι εμείς ένα από τα θύματα του διαιτητή. Καταλόγισε ανύπαρκτο πέναλτι στο 91'», ανέφερε ο κ. Τρελλόπουλος.

Μάλιστα, περιέγραψε και τις επιπτώσεις που, όπως υποστήριξε, είχε το περιστατικό σε νεαρό ποδοσφαιριστή της ομάδας, ο οποίος χρεώθηκε την παράβαση. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του συλλόγου, η ψυχολογική του κατάσταση επηρεάστηκε τόσο πολύ μετά τον αγώνα, ώστε εγκατέλειψε ακόμη και την προετοιμασία του για τις πανεπιστημιακές εξετάσεις.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ομάδα του βρίσκεται φέτος στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας και διεκδικεί την άνοδο, ενώ υποστήριξε ότι ενημερώθηκε πως σε προγραμματισμένη αναμέτρηση στις 7 Νοεμβρίου θα υπήρχε προσπάθεια χειραγώγησης εις βάρος της.

Οι επόμενοι αγώνες που αναφέρονται στη δικογραφία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στη δικογραφία περιλαμβάνονται αναφορές σε ενδεχόμενη χειραγώγηση και επόμενων αγώνων, στους οποίους θα συμμετείχαν ο ΓΑΣ Σβορώνου και ο Α.Ο. Παραλίας. Οι δύο ομάδες διεκδικούν την άνοδο και οι αναμετρήσεις τους είχαν προγραμματιστεί για τις 7 και τις 14 Νοεμβρίου 2026, αντίστοιχα.

Οι καταγγελίες του προέδρου του ΓΑΣ Σβορώνου και οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης αποτελούν διαφορετικές πτυχές της υπόθεσης, η οποία βρίσκεται υπό διερεύνηση. Η εμπλοκή του 35χρονου διαιτητή παραμένει αντικείμενο της δικαστικής διαδικασίας και ισχύειτο τεκμήριο της αθωότητάς του.

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