Νέο Ηράκλειο: Σοβαρά επεισόδια στη συγκέντρωση για την επέτειο της επίθεσης στα γραφεία της Χρυσής Αυγής

Διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια και μπογιές σε οχήματα της ΕΛ.ΑΣ., ενώ αστυνομικοί απάντησαν με χημικά και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης. Κλειστές παρέμειναν έξοδοι της Αττικής Οδού

Σοβαρή ένταση επικράτησε το απόγευμα στο Νέο Ηράκλειο, όπου συγκέντρωση οργανώσεων για τη συμπλήρωση 13 ετών από την ένοπλη επίθεση έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής εξελίχθηκε σε επεισόδια με αστυνομικές δυνάμεις.

Η ένταση εκδηλώθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Πολυτεχνείου, κοντά στον κινηματογράφο «Τρία Αστέρια», όπου είχαν παραταχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Κοντάρια, μπουκάλια και μπογιές κατά της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ομάδα διαδηλωτών κινήθηκε προς τους αστυνομικούς και άρχισε να χτυπά με κοντάρια τις ασπίδες τους, ενώ από τις επιθέσεις προκλήθηκε ζημιά στην ασπίδα ενός αστυνομικού, η οποία έσπασε.

Στη συνέχεια, η κατάσταση κλιμακώθηκε, καθώς διαδηλωτές εκτόξευσαν μπουκάλια και μπογιές προς υπηρεσιακά οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ένταση.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό

Τα επεισόδια είχαν αντίκτυπο και στην κυκλοφορία των οχημάτων, καθώς για αρκετή ώρα παρέμειναν κλειστές οι έξοδοι της Αττικής Οδού από και προς το Νέο Ηράκλειο.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επέτειο της επίθεσης της 1ης Νοεμβρίου 2013, όταν δύο μέλη της Χρυσής Αυγής έχασαν τη ζωή τους από ένοπλη επίθεση έξω από τα γραφεία της οργάνωσης στην περιοχή.

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