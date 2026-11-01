Το μόνο ανεξάρτητο κράτος στον κόσμο που δεν διαθέτει ούτε ένα νοσοκομείο: Ο λόγος πίσω από την απουσία

Το Βατικανό αποτελεί το μοναδικό ανεξάρτητο κράτος στον κόσμο που δεν διαθέτει δικό του νοσοκομείο, βασιζόμενο στις γειτονικές υποδομές της Ιταλίας.

Οι περισσότερες χώρες του πλανήτη διαθέτουν νοσοκομεία και ιατρικές εγκαταστάσεις για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων τους. Ωστόσο, υπάρχει ένα ανεξάρτητο κράτος όπου οι ασθενείς πρέπει να βασιστούν σε μια γειτονική χώρα για νοσηλεία και σοβαρές ιατρικές επεμβάσεις.

Το Βατικανό, το μικρότερο ανεξάρτητο κράτος στον κόσμο, δεν διαθέτει δικό του νοσοκομείο και εξαρτάται πλήρως από τις ιταλικές υγειονομικές υποδομές.

Πρωτοβάθμια φροντίδα εντός, νοσηλεία εκτός

Βρισκόμενο στην καρδιά της Ρώμης, το Βατικανό αποτελεί το πνευματικό και διοικητικό κέντρο της Καθολικής Εκκλησίας, την έδρα του Πάπα και το μέρος όπου λαμβάνονται οι σημαντικότερες θρησκευτικές αποφάσεις. Παρά την παγκόσμια σημασία του, το σύστημα υγείας του διαφέρει ριζικά από τα υπόλοιπα κράτη.

Αν και η επικράτεια του Βατικανού δεν φιλοξενεί κάποιο νοσοκομειακό ίδρυμα, οι βασικές υπηρεσίες υγείας είναι διαθέσιμες τοπικά. Εξειδικευμένο επαγγελματικό προσωπικό παρέχει πρωτοβάθμια φροντίδα και τις πρώτες βοήθειες σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης.

Όταν όμως ένας ασθενής χρειάζεται εισαγωγή σε κλινική, χειρουργική επέμβαση ή θεραπεία για σοβαρές ασθένειες, παραπέμπεται άμεσα στα νοσοκομεία της Ιταλίας. Για εξειδικευμένες διαδικασίες και προηγμένη ιατρική περίθαλψη, οι ασθενείς μεταφέρονται στα νοσοκομεία της Ρώμης, όπου διατίθεται πλήρης εξοπλισμός. Ανάλογα με την σοβαρότητα της κατάστασης, η μεταφορά πραγματοποιείται με ασθενοφόρο ή άλλα κατάλληλα μέσα.

Ο λόγος πίσω από την απουσία νοσοκομείου

Η απουσία νοσοκομείου εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από τις ιδιαίτερες γεωγραφικές και δημογραφικές συνθήκες. Με βάση τα στοιχεία στα τέλη του 2024, ο επίσημος πληθυσμός των πολιτών ανέρχεται σε μόλις 673 άτομα.

Η περιορισμένη έκταση του κρατιδίου είναι κατειλημμένη από θρησκευτικά κτίρια, κυβερνητικά γραφεία, μουσεία και την κατοικία του Πάπα. Έτσι, το Βατικανό καλύπτει τις ανάγκες του με περιορισμένες υποδομές πρώτης ανταπόκρισης, στηριζόμενο στο εκτεταμένο δίκτυο της Ρώμης για κάθε σύνθετο ιατρικό ζήτημα.

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