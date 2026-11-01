1η Νοεμβρίου και η Μαράια Κάρεϊ «ξεπάγωσε»: Το viral βίντεο που κηρύσσει την έναρξη των Χριστουγέννων

Η Μαράια Κάρεϊ ξεπάγωσε και πάλι! Το βίντεο που σηματοδοτεί την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου.

Η Μαράια Κάρεϊ ανακοίνωσε για ακόμη μία φορά πως «ήρθε η ώρα» να μπούμε σε χριστουγεννιάτικο mood. Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια, της οποίας η επιτυχία του 1994 "All I Want for Christmas Is You" βρίσκεται σχεδόν κάθε χρόνο στην κορυφή των δημοφιλέστερων χριστουγεννιάτικων τραγουδιών των charts του Billboard, δημοσίευσε το καθιερωμένο - πλέον - βίντεό της, με το οποίο καλωσορίζει επίσημα την εορταστική περίοδο.

Το βίντεο ξεκινά με τη Μαράια Κάρεϊ να ερμηνεύει το τραγούδι "Hermit", το οποίο περιλαμβανόταν σε ένα άλμπουμ που είχε γράψει και είχε συμμετάσχει ως δεύτερη φωνή στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Ο δίσκος κυκλοφόρησε με το όνομα του συγκροτήματος Chick, σε συνεργασία με τη φίλη της Κλαρίσα Ντέιν, και είχε τίτλο "Someone's Ugly Daughter". Η τραγουδίστρια δεν είχε αποκαλύψει τη συμμετοχή της σε αυτόν μέχρι την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας της, το 2020.

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