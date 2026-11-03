Η Έρικα Ελένιακ κάνει «Baywatch» στο OnlyFans με έσοδα σχεδόν 300.000 δολάρια σε τρεις μήνες

Η 57χρονη σταρ παραδέχθηκε ότι λατρεύει την πλατφόρμα.

Σχεδόν 300.000 δολάρια μέσα σε μόλις τρεις μήνες έχει κερδίσει η Έρικα Ελένιακ από την παρουσία της στο OnlyFans, με τα έσοδά της να την οδηγούν, σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, σε μια χρονιά που θα μπορούσε να της αποφέρει περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια. Η ηθοποιός, που έγινε γνωστή τη δεκαετία του ’90 μέσα από τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Baywatch», φαίνεται πως βρήκε έναν νέο τρόπο να επικοινωνεί με το κοινό της, αλλά και να αξιοποιεί εμπορικά τη δημόσια εικόνα της.

Η 57χρονη σήμερα Ελένιακ υποδύθηκε τη ναυαγοσώστρια Σόνι ΜακΚλέιν από το 1989 έως το 1992, αποτελώντας ένα από τα αρχικά μέλη του καστ της σειράς που άφησε εποχή στην αμερικανική τηλεόραση.

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