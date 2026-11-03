17 χρόνια μετά τον θάνατο του Μάικλ Τζάκσον, η κόρη του διεκδικεί 600 εκατομμύρια δολάρια

Μπορεί να έχουν περάσει 17 χρόνια από τον θάνατο του Μάικλ Τζάκσον, όμως τώρα η κόρη του Πάρις Τζάκσον διεκδικεί λεφτά από την περιουσία του πατέρα της.

Η Πάρις Τζάκσον ζητά από τη διαχείριση της περιουσίας του εκλιπόντος πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον, να αποδεσμεύσει 600 εκατομμύρια δολάρια και να τα μεταφέρει σε ένα οικογενειακό καταπίστευμα, το οποίο προορίζεται για την ίδια και τα δύο αδέλφια της.

Όπως υποστηρίζει, έχουν περάσει περισσότερα από 17 χρόνια χωρίς να έχει χρηματοδοτηθεί το συγκεκριμένο καταπίστευμα.

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