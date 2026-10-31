Το μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου θα έχει 135.000 θέσεις και ανοίγει το 2027

Με χωρητικότητα 135.000 θεατών και αυτόματη αναδιπλούμενη οροφή, η νέα εγκατάσταση στο Βιετνάμ θα αποτελέσει μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη διαχείριση αθλητικών χώρων.

Ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα στον παγκόσμιο αθλητισμό περνά πλέον σε μια νέα φάση, καθώς το υπό κατασκευή γήπεδο των 135.000 θέσεων στο Ανόι αποκτά τον οργανισμό που θα αναλάβει τη λειτουργία του. Ο βιετναμέζικος όμιλος Vingroup υπέγραψε συμφωνία με την αμερικανική Legends Global, η οποία θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη διαχείριση και τις υπηρεσίες της εγκατάστασης από την ημέρα που θα ανοίξει τις πύλες της.

Το VinFast – Trong Dong Stadium έχει προγραμματιστεί να εγκαινιαστεί στις 31 Ιουλίου 2027. Η συμφωνία ανακοινώθηκε σε εκδήλωση στο Ανόι και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη μετάβαση του έργου από την κατασκευαστική φάση στην προετοιμασία της καθημερινής λειτουργίας του. Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο να ολοκληρωθεί ένα γήπεδο τεράστιας χωρητικότητας, αλλά να μπορεί να υποδέχεται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους σε κάθε διοργάνωση.

Ποιος αναλαμβάνει το στάδιο

Η Legends Global είναι αμερικανική εταιρεία με δραστηριότητα στη διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων και μεγάλων εκδηλώσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η ίδια, έχει παρουσία σε περισσότερους από 450 χώρους παγκοσμίως και έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση περισσότερων από 20.000 μεγάλων εκδηλώσεων.

Στο Ανόι θα αναλάβει τη διαχείριση των εγκαταστάσεων, τον συντονισμό των συνεργατών και των προμηθευτών, καθώς και τις υπηρεσίες που θα χρειάζονται οι θεατές και οι διοργανωτές. Η αποστολή της δεν θα περιορίζεται στις ημέρες των ποδοσφαιρικών αγώνων. Το στάδιο προορίζεται να φιλοξενεί επίσης συναυλίες και μεγάλες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, με στόχο να προσελκύει διεθνείς παραγωγές.

Η συνεργασία έχει, μάλιστα, ευρύτερο χαρακτήρα. Η Legends Global θα παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης και διοργάνωσης εκδηλώσεων στον όμιλο Vingroup και για άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους που σχεδιάζει να αναπτύξει στο Βιετνάμ.

Η πρόκληση των 135.000 θεατών

Η χωρητικότητα είναι αυτή που κάνει το εγχείρημα ιδιαίτερα απαιτητικό. Η διαχείριση ενός πλήθους 135.000 ανθρώπων προϋποθέτει λεπτομερή σχεδιασμό για την είσοδο και την αποχώρηση των θεατών, την ασφάλεια, την εξυπηρέτηση και την ομαλή λειτουργία όλων των χώρων.

Το στάδιο θα διαθέτει αυτόματη αναδιπλούμενη οροφή, ενώ ο αγωνιστικός χώρος σχεδιάζεται με βάση τις προδιαγραφές της FIFA. Παράλληλα, προβλέπονται συστήματα παρακολούθησης της κίνησης του κοινού και διαχείρισης της ασφάλειας σε πραγματικό χρόνο. Πρόκειται για υποδομές που θα πρέπει να λειτουργούν συντονισμένα, ώστε η εμπειρία των θεατών να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας εγκατάστασης τέτοιου μεγέθους.

Η Legends Global έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία της στο Βιετνάμ. Στελέχη της βρίσκονται στο Ανόι για τις τεχνικές εργασίες πριν από την έναρξη λειτουργίας, ενώ έχει αρχίσει και η διαδικασία στελέχωσης της ομάδας που θα αναλάβει την καθημερινή λειτουργία του σταδίου.

Περισσότερα από ένα γήπεδο

Το Trong Dong αποτελεί το κεντρικό έργο του Hung Vuong International Sports Complex, ενός τεράστιου σχεδίου ανάπτυξης στα περίχωρα του Ανόι. Το συγκρότημα καλύπτει περισσότερα από 91.000 στρέμματα και η συνολική επένδυση εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 35,18 δισ. δολάρια.

Στα σχέδια περιλαμβάνονται, εκτός από το στάδιο, αθλητικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, νοσοκομεία, πάρκα, θέατρα και χώροι πολιτισμού και ψυχαγωγίας. Η φιλοδοξία είναι να δημιουργηθεί ένας μεγάλος προορισμός που θα συνδυάζει τον αθλητισμό με τον τουρισμό και τις υπηρεσίες.

Για το Βιετνάμ, η λειτουργία του σταδίου αποτελεί μια ευκαιρία να διεκδικήσει μεγαλύτερη θέση στον διεθνή χάρτη των μεγάλων διοργανώσεων. Για τη Legends Global, από την άλλη, είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή: να μετατρέψει μια εγκατάσταση 135.000 θέσεων σε έναν χώρο που θα μπορεί να φιλοξενεί κορυφαία γεγονότα και να εξυπηρετεί ένα τεράστιο κοινό.

Η ημερομηνία που έχει ανακοινωθεί για τα εγκαίνια είναι η 31η Ιουλίου 2027. Μέχρι τότε, το μεγάλο στοίχημα θα είναι να έχουν ολοκληρωθεί όχι μόνο οι κατασκευαστικές εργασίες, αλλά και όλες οι προετοιμασίες που απαιτούνται για να λειτουργήσει ένα στάδιο χωρίς προηγούμενο σε μέγεθος.

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