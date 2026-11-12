Σοκ στη Νότια Καρολίνα: Βρέφος εντοπίστηκε ζωντανό μέσα σε κλουβί, θαμμένο κάτω από το χώμα - Συνελήφθη ο πατέρας

Για περίπου 24 ώρες φέρεται να έμεινε θαμμένο ένα μωρό στις ΗΠΑ, μέχρι που οι διασώστες άκουσαν το κλάμα του κάτω από το έδαφος και το ανέσυραν ζωντανό.

Αντιμέτωπος με κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας βρίσκεται ένας πατέρας στις ΗΠΑ, καθώς οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι το 11 μηνών παιδί του έμεινε θαμμένο ζωντανό για περίπου 24 ώρες. Το βρέφος εντοπίστηκε μέσα σε ένα κλουβί σκύλου, το οποίο είχε καλυφθεί με πετσέτα και θαφτεί κάτω από το χώμα στη Νότια Καρολίνα.

Η επιχείρηση εντοπισμού του μικρού Koah Sharp πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, στην κομητεία Λέξινγκτον, όταν οι ομάδες έρευνας εντόπισαν ένα σημείο με ανακατεμένο χώμα, περίπου 45 μέτρα από το σπίτι του παππού του παιδιού. Όταν άρχισαν να σκάβουν, σε βάθος περίπου 30 εκατοστών, άκουσαν ένα μωρό να κλαίει. Ακολουθώντας τον ήχο, ανέσυραν ένα κλουβί σκύλου τυλιγμένο με πετσέτα και βρέθηκαν μπροστά σε ένα συγκλονιστικό θέαμα: μέσα βρισκόταν ο μικρός Koah, ζωντανός.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του σερίφη της κομητείας Λέξινγκτον, στη συνέχεια πήρε εξιτήριο και παραδόθηκε στη φροντίδα της οικογένειάς του, ενώ αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.

Πώς κατάφερε να επιβιώσει το βρέφος

Ο σερίφης της κομητείας, Jay Koon, εκτίμησε ότι η πετσέτα με την οποία ήταν τυλιγμένο το κλουβί ενδέχεται να δημιούργησε έναν θύλακα αέρα, προσφέροντας στο μωρό το απαραίτητο οξυγόνο μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Όπως ανέφερε, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες που επικρατούσαν στην περιοχή ίσως συνέβαλαν επίσης στην επιβίωση του παιδιού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι ο 11 μηνών Koah δεν θα θυμάται πολλά από τη φρικτή περιπέτεια που έζησε.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί και κατηγορηθεί ο πατέρας του βρέφους, Michael Comer. Σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είχε θεαθεί μαζί με το παιδί πριν δηλωθεί η εξαφάνισή του. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη συμπεριφορά εις βάρος ανηλίκου, παρεμπόδιση άσκησης της επιμέλειας και διάρρηξη.

Παραμένει υπό κράτηση εν αναμονή της ακροαματικής διαδικασίας για τον καθορισμό της εγγύησής του, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου.

Το χρονικό της εξαφάνισης και οι έρευνες

Το βρέφος βρισκόταν υπό τη φροντίδα της γιαγιάς του, Patricia, μητέρας του Michael και όταν εκείνη χρειάστηκε να βγει για μια δουλειά, άφησε το παιδί στον πατέρα του, μέχρι να φτάσει ένα ακόμη άτομο που θα αναλάμβανε τη φροντίδα του. Όταν ο επόμενος φροντιστής έφτασε στο σπίτι, δεν βρήκε κανέναν εκεί. Η απουσία τόσο του πατέρα όσο και του παιδιού προκάλεσε ανησυχία και κινητοποίησε τις αρχές για μια εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης.

Ο Comer δεν διέθετε όχημα, επομένως οι αστυνομικοί δεν μπορούσαν να εκδώσουν σχετική ειδοποίηση για τον εντοπισμό αυτοκινήτου. Τελικά, συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας ως ύποπτος για διάρρηξη, χωρίς να έχει μαζί του τον γιο του. Όπως δήλωσε ο σερίφης Koon, ο άνδρας «δεν είχε πολλά να πει» σχετικά με το πού βρισκόταν το βρέφος εκείνη τη στιγμή.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν την επόμενη ημέρα σε δασική περιοχή κοντά στο σπίτι του πατέρα του Comer. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν το σημείο όπου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, είχε θαφτεί το παιδί. Οι αρχές εξακολουθούν να διερευνούν τα κίνητρα πίσω από την υπόθεση, ενώ εκτιμούν ότι ο μικρός Koah παρέμεινε κάτω από το χώμα για περίπου 24 ώρες πριν διασωθεί.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ