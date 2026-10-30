«Κλείστο ρε πουλάκι μου το στόμα σου»: Ένταση μεταξύ Ντ. Μπακογιάννη και γυναίκας επειδή την διέκοψε (vid)

Με αιχμηρή φράση απάντησε η Ντόρα Μπακογιάννη σε παρευρισκόμενη που τη διέκοψε, την ώρα που μιλούσε για τις ελλείψεις και τις ανάγκες του νοσοκομείου.

Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε μέρος της συζήτησης για την κατάσταση στο Νοσοκομείο Χανίων, με την Ντόρα Μπακογιάννη να έρχεται σε αντιπαράθεση με παρευρισκόμενη, παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Η βουλευτής αντέδρασε σε διακοπή της τοποθέτησής της με μια φράση που προκάλεσε αίσθηση: «Κλείστο ρε πουλάκι μου το στόμα σου».

Η συζήτηση είχε ως αντικείμενο τις ελλείψεις, τις υποδομές και τις ανάγκες του νοσηλευτικού ιδρύματος. Παίρνοντας τον λόγο, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τα Χανιά έκανε λόγο για έναν ουσιαστικό διάλογο, απορρίπτοντας την εικόνα μιας πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Παύλο Πολάκη. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η συνάντηση δεν μετατράπηκε σε «σόου Άδωνι – Πολάκη».

Αναφερόμενη στις οικονομικές ανάγκες του νοσοκομείου, σημείωσε πως θα ήθελε να υπάρχουν διαθέσιμα ακόμη και δύο δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυσή του, εκτίμησε, ωστόσο, ότι ορισμένα από τα άμεσα ζητήματα θα έχουν αντιμετωπιστεί έως τον Νοέμβριο ή, στη χειρότερη περίπτωση, μέχρι τον Ιανουάριο.

Η φράση που πυροδότησε την αντιπαράθεση και οι προτάσεις για το νοσοκομείο

Η παρέμβαση γυναίκας από το ακροατήριο διέκοψε την ομιλία της Μπακογιάννη, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονος διάλογος. «Κλείστο ρε πουλάκι μου το στόμα σου ένα λεπτό, κλείστο», ακούστηκε να λέει η βουλευτής, ενώ η γυναίκα αντέδρασε ρωτώντας την: «Σε ποιον μιλάτε έτσι;». Η απάντηση της Μπακογιάννη ήταν: «Κλείστο, μιλάω».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το συγκεκριμένο περιστατικό δεν ήταν το μοναδικό σημείο έντασης, καθώς είχε προηγηθεί ανάλογη αντίδραση της βουλευτή σε διακοπή από άλλο άτομο που παρακολουθούσε τη συζήτηση. Πέρα από την αντιπαράθεση, η Μπακογιάννη έθεσε και το ζήτημα της ευρύτερης συμμετοχής όσων επωφελούνται από τις υπηρεσίες του νοσοκομείου στην προσπάθεια ενίσχυσής του. Επίσης, παρουσίασε ως πιθανή προοπτική τη δημιουργία ενός campus υγείας σε γειτονική έκταση περίπου 20 στρεμμάτων.

Οι συζητήσεις για το μέλλον του νοσηλευτικού ιδρύματος πραγματοποιούνται σε μια ημέρα κινητοποιήσεων στην πόλη, καθώς στα Χανιά βρίσκεται σε εξέλιξη συλλαλητήριο, με τους συμμετέχοντες να ζητούν καλύτερες υποδομές και αναβαθμισμένες υπηρεσίες περίθαλψης για την περιοχή.

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