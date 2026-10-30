Από ποια χώρα θα ξεκινήσει ο Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος; Ιστορικός απαντά στις διεθνείς εξελίξεις

Μια ιστορικός περιγράφει το σενάριο που θα μπορούσε να πυροδοτήσει παγκόσμια σύρραξη, εξηγώντας τι σημαίνει για το ΝΑΤΟ μια ενδεχόμενη επίθεση στην Πολωνία.

Με τις πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή να εξακολουθούν να διαμορφώνουν ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, τα σενάρια για έναν ενδεχόμενο Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο επανέρχονται όλο και συχνότερα στη δημόσια συζήτηση.

Μιλώντας στο podcast «The Diary of a CEO», η ιστορικός και καθηγήτρια Sarah Paine αναφέρθηκε στους κινδύνους μιας ευρύτερης πολεμικής σύρραξης, υποστηρίζοντας ότι ο κόσμος θα μπορούσε να οδηγηθεί σε έναν νέο παγκόσμιο πόλεμο εάν συνεχιστεί η σημερινή πορεία των διεθνών εξελίξεων. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον παρουσιαστή Steven Bartlett, τέθηκε το ενδεχόμενο μιας ρωσικής εισβολής στην Πολωνία ως πιθανό σημείο εκκίνησης μιας τέτοιας σύγκρουσης. Η Paine συμφώνησε με το συγκεκριμένο σενάριο, εξηγώντας παράλληλα πόσο καταστροφικές θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειές του.

Γιατί η Πολωνία βρίσκεται στο επίκεντρο του σεναρίου

Η ιστορικός περιέγραψε με ιδιαίτερα ανησυχητικό τρόπο τις πιθανές επιπτώσεις μιας πυρηνικής σύγκρουσης, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν ακόμη και ψηφιακά εργαλεία που επιτρέπουν την προσομοίωση μιας πυρηνικής έκρηξης σε οποιαδήποτε πόλη, υπολογίζοντας τον αριθμό των ανθρώπινων απωλειών.

Όπως ανέφερε, το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο σύνθετο όταν χώρες με μεγάλη στρατιωτική ισχύ βρίσκονται υπό την ηγεσία ανθρώπων που, κατά την εκτίμησή της, δεν υπολογίζουν το ανθρώπινο κόστος των αποφάσεών τους. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Paine υποστήριξε ότι η Ρωσία υπό τον Βλαντίμιρ Πούτιν επιδιώκει στόχους χωρίς σαφή όρια, με τον Ρώσο πρόεδρο να επιδιώκει, σύμφωνα με την ίδια, την αποκατάσταση της παλιάς σοβιετικής αυτοκρατορίας.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η διεθνής κοινότητα ενδέχεται να κατευθύνεται προς μια γενικευμένη σύρραξη, καθώς αρκετές μεγάλες και σημαντικές χώρες διοικούνται από ηγεσίες που, όπως τις χαρακτήρισε, αναλαμβάνουν επικίνδυνα ρίσκα.

Τι προβλέπει το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Η Πολωνία αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ, γεγονός που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο συγκεκριμένο υποθετικό σενάριο. Εάν δεχόταν ένοπλη επίθεση, θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί το Άρθρο 5 της Συμμαχίας, το οποίο κατοχυρώνει την αρχή της συλλογικής άμυνας.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διάταξη, μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός ή περισσότερων κρατών-μελών στην Ευρώπη ή τη Βόρεια Αμερική θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Τα υπόλοιπα μέλη δεσμεύονται να συνδράμουν το κράτος που δέχθηκε την επίθεση, λαμβάνοντας τα μέτρα που κρίνουν αναγκαία για την αποκατάσταση της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης ένοπλης βίας.

Αυτό σημαίνει ότι μια ενδεχόμενη ρωσική επίθεση στην Πολωνία θα μπορούσε να μετατρέψει μια περιφερειακή σύγκρουση σε ευρύτερη αντιπαράθεση με τη συμμετοχή πολλών κρατών. Ωστόσο, η ενεργοποίηση του Άρθρου 5 δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι όλα τα μέλη θα απαντήσουν με τον ίδιο στρατιωτικό τρόπο.

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