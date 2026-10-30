«Πραξικόπημα» καταγγέλλει η αντιπολίτευση στην Πολωνία: Πολιτική θύελλα με φόντο το Συνταγματικό Δικαστήριο

Για απόπειρα πραξικοπήματος μιλά η πολωνική αντιπολίτευση, ενώ ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ υπερασπίζεται τις κινήσεις της κυβέρνησης ως προσπάθεια αποκατάστασης του κράτους δικαίου.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Πολωνία, όπου η μακροχρόνια σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τουσκ και τον πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι για τον έλεγχο του Συνταγματικού Δικαστηρίου κλιμακώθηκε την Παρασκευή. Η αστυνομική παρουσία στις εγκαταστάσεις του δικαστηρίου, η αναστολή των καθηκόντων του προέδρου του και οι καταγγελίες περί απόπειρας πραξικοπήματος δημιούργησαν ένα εκρηκτικό πολιτικό σκηνικό.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Πολωνός πρόεδρος αποφάσισε να διακόψει την επίσημη επίσκεψή του στη Σενεγάλη και να επιστρέψει εσπευσμένα στη χώρα. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ανακοίνωσε την απόφασή του, τονίζοντας ότι η παρουσία του στην Πολωνία είναι αναγκαία. «Σε μια τέτοια στιγμή, ο πρόεδρος πρέπει να βρίσκεται στην Πολωνία. Διακόπτω την πτήση μου προς τη Σενεγάλη. Επιστρέφω», έγραψε χαρακτηριστικά.

W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam 🇵🇱 — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) October 30, 2026

H απόφασή του ήρθε ενώ η κατάσταση στη Βαρσοβία παρέμενε τεταμένη, με αστυνομικές δυνάμεις να έχουν αναπτυχθεί στον χώρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου και την ηγεσία του θεσμού να αμφισβητεί τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η αστυνομία, η αναστολή του προέδρου και οι καταγγελίες για πραξικόπημα

Η αστυνομία της Βαρσοβίας επιχείρησε να δώσει τη δική της εκδοχή για την παρουσία των δυνάμεών της στο δικαστήριο, διαψεύδοντας ότι αστυνομικοί εισέβαλαν στο εσωτερικό του κτιρίου. Όπως ανέφερε, οι ενέργειες περιορίστηκαν στον εξωτερικό χώρο και αποσκοπούσαν στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αστυνομικές αρχές είχαν λάβει αιτήματα τόσο από τον γενικό εισαγγελέα όσο και από τη δικαστή Άννα Κόρβιν-Πιοτρόφσκα, η οποία είχε προειδοποιήσει για πιθανούς κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα δικαστών και εργαζομένων. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων έξω από το δικαστήριο, σημειώθηκαν επεισόδια και εκτοξεύθηκαν επικίνδυνα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών. Η αστυνομία ανακοίνωσε επίσης τη σύλληψη τριών ατόμων, τα οποία φέρονται να υπερπήδησαν τον φράχτη και να εισήλθαν στις εγκαταστάσεις του δικαστηρίου.

Την ίδια ώρα, η δικαστής Άννα Κόρβιν-Πιοτρόφσκα ανακοίνωσε την αναστολή για έναν μήνα των καθηκόντων του προέδρου του Συνταγματικού Δικαστηρίου, Μπόγκνταν Σφιεντσκόφσκι, καθώς και του αντιπροέδρου Μπαρτλομιέι Σοχάνσκι, αναλαμβάνοντας προσωρινά τη διοίκηση του θεσμού. H εξέλιξη προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ηγεσίας του δικαστηρίου. Σε ανάρτηση που δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του, υποστηρίχθηκε ότι υπήρξε παράνομη κατάληψη της ιστοσελίδας και ότι ο Σφιεντσκόφσκι εξακολουθεί να είναι ο νόμιμος πρόεδρος του θεσμού. Παράλληλα, η συγκεκριμένη πλευρά χαρακτήρισε τις ενέργειες απόπειρα πραξικοπήματος.

Nastąpiło bezprawne przejęcie strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego. Prezesem @TK_GOV_PL jest nadal Bogdan Święczkowski, a Wiceprezesem Bartłomiej Sochański. Pani Anna Korwin-Piotrowska nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkie osoby uczestniczące w niniejszych działaniach popełniają przestępstwo zamachu stanu. — Trybunał Konstytucyjny (@TK_GOV_PL) October 30, 2026

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο ηγέτης του αντιπολιτευόμενου κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), Γιάροσλαβ Κατσίνσκι, ο οποίος έκανε λόγο για πραξικόπημα και κάλεσε τον πρόεδρο Ναβρότσκι να παρέμβει.

Η σύγκρουση για τους έξι δικαστές που έχει διχάσει τη χώρα

Πίσω από τις τελευταίες εξελίξεις βρίσκεται η διαμάχη για τη σύνθεση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, ενός θεσμού με κομβικό ρόλο, καθώς ελέγχει τη συνταγματικότητα των νόμων που ψηφίζει το πολωνικό Κοινοβούλιο.

Η αντιπαράθεση έχει τις ρίζες της στην εκλογή έξι νέων δικαστών από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ο πρόεδρος Ναβρότσκι αρνήθηκε να δεχθεί τον όρκο τριών από αυτούς, εμποδίζοντάς τους ουσιαστικά να αναλάβουν καθήκοντα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του δικαστηρίου, Μπόγκνταν Σφιεντσκόφσκι, δεν επέτρεψε σε δικαστές που εξελέγησαν από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία να συμμετάσχουν στις εργασίες του.

Ανάμεσα στους δικαστές που βρίσκονται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης είναι και η Άννα Κόρβιν-Πιοτρόφσκα, την οποία ο Ναβρότσκι δεν έχει ορκίσει, ενώ ο Σφιεντσκόφσκι είχε προηγουμένως εμποδίσει τη συμμετοχή της στις δικαστικές διαδικασίες. Η κυβέρνηση Τουσκ υποστηρίζει ότι οι νέοι δικαστές έχουν εκλεγεί νόμιμα και ότι η άρνηση του προέδρου να δεχθεί την ορκωμοσία τους παραβιάζει τις συνταγματικές του υποχρεώσεις. Ο πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την αποκατάσταση του κράτους δικαίου, παρά τις δυσκολίες και τις αντιδράσεις.

Σε νέα παρέμβασή του την Παρασκευή, υπερασπίστηκε τις κυβερνητικές ενέργειες, γράφοντας: «Η αποκατάσταση του κράτους δικαίου είναι καθήκον μας». Πρόσθεσε ότι, μετά από χρόνια παραβιάσεων επί διακυβέρνησης του PiS, η διαδικασία είναι δύσκολη και απαιτεί αποφασιστικές κινήσεις.

Przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem. Po latach pisowskiego bezprawia to proces trudny, czasem bolesny i wymaga zdecydowanego działania. Innej drogi nie ma. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 30, 2026

Αντίθετα, ο Ναβρότσκι και η πλευρά του PiS θεωρούν ότι οι κινήσεις της σημερινής κυβέρνησης συνιστούν παρέμβαση στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Ο Σφιεντσκόφσκι έχει κατηγορήσει ευθέως την κυβέρνηση Τουσκ και τον υπουργό Δικαιοσύνης Βάλντεμαρ Ζούρεκ ότι επιχειρούν να υφαρπάξουν τον έλεγχο του δικαστηρίου.

Η αντιπαράθεση έχει οδηγήσει σε ουσιαστική παράλυση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, με τις δύο πλευρές να αμφισβητούν τη νομιμότητα των ενεργειών της άλλης. Οι τελευταίες εξελίξεις αποτελούν πλέον ένα νέο, ιδιαίτερα σοβαρό επεισόδιο στη σύγκρουση για τη λειτουργία των θεσμών και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης στην Πολωνία.

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