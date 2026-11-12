Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στην ανατολική Τουρκία: Φωτιά στο σημείο της πτώσης (vid)
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Στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου S-70 συνετρίβη στη Μαλάτεια της ανατολικής Τουρκίας, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά στο σημείο. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, το ελικόπτερο συνετρίβη υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Τα σωστικά συνεργεία έφτασαν στο σημείο και ξεκίνησαν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
Σύμφωνα με το Reuters, η ανακοίνωση του υπουργείου δεν περιλάμβανε πληροφορίες για τον αριθμό των επιβαινόντων ή για την κατάστασή τους.
Malatya'da helikopter düştü: Çok sayıda ekip sevk edildi. https://t.co/ESWkY4zS7V— T.C.Ayla🇹🇷 (@TCAyla35) November 12, 2026
🔴SONDAKİKA Malatya Samanköy civarında düşen helikoptere ait ilk görüntüler. https://t.co/JxPzxXyF5C— Bizmalatyalıyız (@bizmalatyaliyiz) November 12, 2026
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