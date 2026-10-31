Γλυφάδα: Έκρηξη και φωτιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων – Βρέθηκαν δύο γκαζάκια (vid)

Ισχυρή πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε αντιπροσωπεία στη Γλυφάδα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο κτίριο και σε αυτοκίνητα.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Γλυφάδα, όταν μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις και σε οχήματα που βρίσκονταν στο εσωτερικό της.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 03:05, σε αντιπροσωπεία που βρίσκεται στη λεωφόρο Βουλιαγμένης 156. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, καθώς οι φλόγες εξαπλώθηκαν στον επαγγελματικό χώρο, ενώ υπήρχε κίνδυνος να επηρεαστούν και γειτονικά ακίνητα. Για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε η εκκένωση παρακείμενης κατοικίας, ώστε να μην κινδυνεύσουν οι ένοικοι από την πυρκαγιά και τους καπνούς.

Η έκρηξη και τα γκαζάκια

Το στοιχείο που δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση είναι όσα εντοπίστηκαν μετά το περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, πριν από την εκδήλωση της φωτιάς σημειώθηκε έκρηξη, ενώ στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από δύο γκαζάκια.

Τα ευρήματα αυτά εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά.

Η πυρκαγιά προκάλεσε σημαντικές φθορές τόσο στο κτίριο όσο και στα αυτοκίνητα που βρίσκονταν μέσα στην αντιπροσωπεία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον τρία οχήματα υπέστησαν ζημιές, ενώ άλλες αναφορές κάνουν λόγο για αρκετά αυτοκίνητα που καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές φθορές από τις φλόγες.

Οι ζημιές στις εγκαταστάσεις είναι επίσης εκτεταμένες, με τμήματα του επαγγελματικού χώρου να έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχείρησαν για αρκετές ώρες προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς. Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 28 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Την έρευνα για τα αίτια του περιστατικού έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, ενώ αξιολογούνται και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την Αστυνομία. Το βασικό ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί αν η φωτιά προκλήθηκε από εμπρηστική ενέργεια και, σε αυτή την περίπτωση, να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι για την επίθεση.

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