Με επίκεντρο τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της συμπερίληψης στον εργασιακό χώρο, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, στο Training HUB, η δεύτερη εκπαιδευτική δράση της κοινωνικής πρωτοβουλίας «βλέπΩ διαφΟρετικά» www.vlepodiaforetika.gr, με τίτλο «Από την κατανόηση του αυτισμού στη συμπεριληπτική απασχόληση», με τη συμμετοχή εργοδοτών, στελεχών και επαγγελματιών ανθρώπινου δυναμικού. Επόμενος σταθμός: 20 Νοεμβρίου στο Συνεδριακό χώρο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.

Η εκπαίδευση επικεντρώθηκε στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα αυτιστικά άτομα στην επαγγελματική τους πορεία και στις πρακτικές που μπορούν να υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις για τη δημιουργία ενός πιο προσβάσιμου και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος. Στόχος ήταν η σύνδεση της γνώσης γύρω από τον αυτισμό με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Τη δράση διοργάνωσε ο εκπαιδευτικός οργανισμός Training HUB, με Επιστημονικό Συνεργάτη την ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Ι.Κ.Ε.

Γεφυρώνοντας την κατανόηση του αυτισμού με την πράξη στον εργασιακό χώρο

Την εκπαίδευση ανέλαβαν η Μαρία Ηλιοπούλου, ψυχολόγος – ψυχοπαιδαγωγός, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Ι.Κ.Ε. και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Συλλόγου για το Σύνδρομο Asperger, και η Άννα Παρίση, ψυχολόγος και μέντορας του προγράμματος JobsLink.

Οι εισηγήσεις αναπτύχθηκαν γύρω από τρεις βασικούς άξονες:

Αναγνώριση αναγκών και εμποδίων: οι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν τα αυτιστικά άτομα στην αναζήτηση και τη διατήρηση της εργασίας.

οι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν τα αυτιστικά άτομα στην αναζήτηση και τη διατήρηση της εργασίας. Συμπεριληπτικές διαδικασίες πρόσληψης και ένταξης : προσβάσιμες διαδικασίες επιλογής προσωπικού, δομημένες συνεντεύξεις και πρακτικές ομαλής ένταξης στον οργανισμό.

: προσβάσιμες διαδικασίες επιλογής προσωπικού, δομημένες συνεντεύξεις και πρακτικές ομαλής ένταξης στον οργανισμό. Καθημερινή συνεργασία και εύλογες προσαρμογές: επικοινωνιακές, αισθητηριακές και οργανωτικές παρεμβάσεις που διευκολύνουν την καθημερινότητα των εργαζομένων.

Μέσα από τη θεματολογία της δράσης αναδείχθηκε μια βασική διάσταση της συμπεριληπτικής απασχόλησης: η ισότιμη πρόσβαση στην εργασία δεν εξαντλείται στην πρόσληψη, αλλά προϋποθέτει κατάλληλες συνθήκες συνεργασίας, επικοινωνίας και επαγγελματικής εξέλιξης.

Επόμενος σταθμός: 20 Νοεμβρίου στο Συνεδριακό χώρο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων

Η κοινωνική πρωτοβουλία «βλέπΩ διαφΟρετικά» του εκπαιδευτικού οργανισμού Training HUB κορυφώνεται με την Ημέρα Διαλόγου και Δράσης «Αυτισμός και Συμπερίληψη στη Δημιουργική Βιομηχανία», την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, από τις 14:00, στο Συνεδριακό χώρο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων

Εκπρόσωποι της επιστήμης, της εκπαίδευσης, της δημιουργικής βιομηχανίας και της αγοράς εργασίας θα συναντηθούν για να ανταλλάξουν γνώσεις, εμπειρίες και προτάσεις που ενισχύουν τη συμπερίληψη στην πράξη.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και συνοδεύεται από Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής: https://www.vlepodiaforetika.gr/event-details/emera-dialogou-kai-drases

Συνεργασίες & Υποστήριξη

Η πρωτοβουλία έχει ως Στρατηγικό Υποστηρικτή το ΕΚΚΟΜΕΔ και Συνεργαζόμενο Φορέα τον Ιππόκαμπο ΑμεΑ. Τα τηλεοπτικά σποτ προβάλλονται από τους χορηγούς επικοινωνίας ALTER EGO MEDIA και ONE Channel.

Σχετικά με το Training HUB

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Training HUB εξειδικεύεται στην επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων στον χώρο των Media και της επικοινωνίας, μέσω των εξειδικευμένων σχολών δημοσιογραφίας NEW MEDIA STUDIES και αθλητικής δημοσιογραφίας ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ.

Μάθε περισσότερα για την πρωτοβουλία «βλέπΩ διαφΟρετικά»: www.vlepodiaforetika.gr