Το βρέφος γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου και φέρεται να δόθηκε σε άλλο ζευγάρι μόλις τρεις ημέρες μετά τη γέννησή του, έναντι 3.500 ευρώ

Μια σοβαρή υπόθεση παράνομης αγοραπωλησίας βρέφους αποκαλύφθηκε στον Πύργο, όπου δύο βιολογικοί γονείς Ρομά φέρονται να έδωσαν το μόλις τριών ημερών παιδί τους σε άλλο ζευγάρι, έναντι 3.500 ευρώ. Σύμφωνα με το ilialive.gr, με τα χρήματα που έλαβαν φέρονται να αγόρασαν ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 5 Ιανουαρίου, όταν η 42χρονη μητέρα γέννησε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο. Τρεις ημέρες αργότερα, μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο, οι δύο βιολογικοί γονείς φέρονται να παρέδωσαν το νεογέννητο σε ένα νεότερο ζευγάρι, έναντι του ποσού των 3.500 ευρώ. Το ζευγάρι που φέρεται να παρέλαβε το βρέφος κατάγεται από την περιοχή των Λαστεΐκων Πύργου και διαμένει στον Ασπρόπυργο.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση στον Πύργο

Όπως μεταδίδει το ilialive.gr, οι αστυνομικοί ερεύνησαν τις συνθήκες γέννησης του παιδιού, το εξιτήριο από το νοσοκομείο, καθώς και την αγορά του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου από την πλευρά των βιολογικών γονέων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Αρχές συγκέντρωσαν τα απαραίτητα στοιχεία και περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για να εντοπίσουν το βρέφος, όταν το ζευγάρι που φέρεται να το είχε παραλάβει θα επέστρεφε στην Ηλεία.

Αυτό συνέβη την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, όταν αστυνομικοί εντόπισαν το παιδί στην περιοχή των Λαστεΐκων. Το βρέφος απομακρύνθηκε από το ζευγάρι και μεταφέρθηκε στην Παιδιατρική Κλινική της νοσηλευτικής μονάδας Πύργου, όπου φιλοξενείται. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ατόμων: των δύο βιολογικών γονέων και του ζευγαριού που φέρεται να παρέλαβε το παιδί, για παράβαση της νομοθεσίας περί υιοθεσίας ανηλίκου.

Το παρελθόν του πατέρα

Όπως αναφέρει το ilialive.gr, και οι δύο βιολογικοί γονείς έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ιστορικό του πατέρα, ο οποίος φέρεται να έχει εμπλακεί σε υποθέσεις ληστειών και κλοπών, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει αποδράσει δύο φορές: μία από το Δικαστικό Μέγαρο Πύργου και μία από τα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας.

Στην πρώτη περίπτωση εντοπίστηκε και συνελήφθη έπειτα από δύο ημέρες, ενώ στη δεύτερη συνελήφθη σε κοντινή απόσταση λίγη ώρα μετά την απόδρασή του.

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