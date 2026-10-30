Χρησιμοποιείτε σόδα και ξίδι για να καθαρίσετε το πλυντήριο ρούχων; Ειδικός τονίζει ότι δεν πρέπει να τα αναμειγνύουμε

Ένα από τα πιο διαδεδομένα κόλπα καθαρισμού του πλυντηρίου αμφισβητεί χημικός μηχανικός, εξηγώντας τι συμβαίνει όταν αναμειγνύουμε μαγειρική σόδα και ξίδι.

Πολλοί είναι εκείνοι που καταφεύγουν σε σπιτικές συνταγές για την καθαριότητα των οικιακών συσκευών, ακολουθώντας συμβουλές που κυκλοφορούν από στόμα σε στόμα ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα από τα πιο γνωστά κόλπα για το πλυντήριο ρούχων είναι ο συνδυασμός μαγειρικής σόδας και ξιδιού, ο οποίος ωστόσο, σύμφωνα με τον χημικό μηχανικό Ντιέγκο Φερνάντεθ, δεν έχει την αποτελεσματικότητα που της αποδίδεται.

Όπως εξηγεί ο ειδικός, τα δύο υλικά δεν ενισχύουν το ένα τη δράση του άλλου όταν αναμειγνύονται, αλλά αντίθετα, αντιδρούν χημικά μεταξύ τους και εξουδετερώνουν σε μεγάλο βαθμό τις ιδιότητές τους. Το αποτέλεσμα είναι κυρίως νερό, διοξείδιο του άνθρακα και οξικό νάτριο, ένα άλας που προκύπτει από την αντίδραση.

Τι να χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό του πλυντηρίου

Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται ευρέως από όσους θέλουν να απομακρύνουν άλατα, υπολείμματα απορρυπαντικού και δυσάρεστες οσμές από τον κάδο του πλυντηρίου, ωστόσο, ο Φερνάντεθ επισημαίνει ότι η πραγματική καθαριστική της δράση είναι πολύ πιο περιορισμένη από όσο θεωρείται και δεν μπορεί να υποκαταστήσει έναν σωστό, βαθύτερο καθαρισμό.

Αντί για αυτοσχέδια μείγματα, προτείνεται η χρήση ειδικών καθαριστικών ή αφαλατικών προϊόντων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για τη συντήρηση των οικιακών συσκευών. Τα συγκεκριμένα προϊόντα μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τα υπολείμματα απορρυπαντικών, τη λιπαρότητα και τα άλατα που συσσωρεύονται με τη χρήση. Εξίσου σημαντική είναι και η τακτική συντήρηση, καθώς ένας περιοδικός κύκλος πλύσης σε υψηλή θερμοκρασία, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, μπορεί να συμβάλει στην υγιεινή του εσωτερικού της συσκευής.

Παράλληλα, δεν πρέπει να παραμελούνται σημεία που συχνά συγκρατούν υγρασία και κατάλοιπα, όπως το λάστιχο της πόρτας, η θήκη του απορρυπαντικού και το φίλτρο. Ο συστηματικός καθαρισμός τους βοηθά στη σωστή λειτουργία του πλυντηρίου, περιορίζει τη συσσώρευση βρωμιάς και μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του, μειώνοντας τον κίνδυνο δαπανηρών βλαβών.

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