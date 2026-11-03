Απόδραση το ΣΚ με το HUAWEI WATCH GT 7: Τα tips που κάνουν κάθε διαδρομή πιο εύκολη 

Η σεζόν έχει ξεκινήσει για τα καλά και τώρα είναι που οι αποδράσεις από τη ρουτίνα αποκτούν βαρύτητα. Κι όταν έχεις το HUAWEI WATCH GT 7 στον καρπό σου, κάθε διαδρομή γίνεται πιο απλή.

Αν είσαι ο τύπος ανθρώπου που νοσταλγεί ήδη το καλοκαίρι, τότε η επιστροφή σε κανονικούς ρυθμούς σου έχει πέσει κάπως βαριά και ψάχνεις διαφυγή. Αν πάλι το φθινόπωρο ήταν ό,τι ευχόσουν, τότε κάθε μέρα στη δουλειά σε φέρνει πιο κοντά σε αυτό που περιμένεις περισσότερο.

Όποιος τύπος από τους δύο κι αν είσαι, η απόδραση από την καθημερινότητα ή/και την Αθήνα, έστω και για ένα Σαββατοκύριακο, είναι το βασικό γρανάζι του starter pack της χειμερινής περιόδου στην πόλη. Και πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, αφότου έχεις «κλειδώσει» στον προορισμό, προτεραιότητα παίρνει το… ταξίδι και πώς θα το κάνεις όσο πιο εύκολο γίνεται.

Είτε ψάχνεις την περιπέτεια και την εξερεύνηση, είτε απλά ένα χαλαρό διάλειμμα από τον αστικό ιστό, υπάρχουν μερικά tips που κάνουν κάθε διαδρομή απλούστερη και πιο ξεκούραστη, πνευματικά και σωματικά. Υπάρχει, βέβαια, και ένα gadget που υποστηρίζει όποια επιλογή ακολουθήσεις. Το HUAWEI WATCH GT 7 είναι ο σύμμαχός σου για να αποδράσεις και να αφήσεις πίσω σου τη φωνή της πόλης, χωρίς να αφήσεις πίσω το στυλ σου.

Tip 1: «Να πάρεις ό,τι χρειάζεται - Να χρειάζεσαι ό,τι πάρεις»

Είτε σχεδιάζεις μια πεζοπορία είτε μια πιο χαλαρή βόλτα στη φύση, το πρώτο βήμα είναι να προσαρμόσεις τον εξοπλισμό σου στη δραστηριότητα. Άνετα παπούτσια, ένα ελαφρύ σακίδιο, ένα μπουκάλι νερό και ρούχα κατάλληλα για τις συνθήκες είναι τα απολύτως απαραίτητα. Όλοι το ξέρουν αυτό.

Εξίσου χρήσιμο είναι να έχεις μαζί σου ένα smartwatch που μπορεί να καταγράφει τη δραστηριότητά σου σε κάθε στιγμή.

Το HUAWEI WATCH GT 7, συμβατό για iOS και Android, με εκδόσεις 46 mm, 41 mm και το κορυφαίο HUAWEI WATCH GT 7 Pro από κράμα τιτανίου και νανο-κεραμική στεφάνη, είναι το απόλυτο αθλητικό smartwatch. Φέρνοντας στον καρπό σου ένα εργαλείο που κρύβει μέσα του όσα δεν μπορείς να κουβαλήσεις στις αποσκευές σου.

Tip 2: Φορτισμένος παντού και πάντα

Κάθε εκδρομή (πρέπει να) ξεκινάει με φόρτιση, για να μην τελειώνει με… πόνο. Το να έχεις φουλ μπαταρία στο smartphone σου είναι το πρώτο βήμα για κάθε εξόρμηση μακριά από τη βάση σου, ενώ το να έχεις μαζί σου, γεμάτο, ένα powerbank είναι το απαραίτητο back-up.

Γενικά, μην αφήσεις την μπαταρία να σταθεί εμπόδιο και να προσθέσει περιττό άγχος στην απόδρασή σου. Αν έχεις φροντίσει στην ώρα σου, άλλωστε, να φορτίσεις το HUAWEI WATCH GT 7 για το trip που ετοιμάζεις, τότε δεν πρόκειται να ανησυχήσεις... on the spot. Με αυτονομία ως και 21 ημέρες, η δράση απλά δεν σταματά!

Tip 3: Βάλε βήματα στην πορεία σου

Ταξίδι χωρίς ποδαρόδρομο, απλά δεν σέβεται τον εαυτό του. Όσο σύντομη κι αν είναι, η πεζοπορία ή η χαλαρή βόλτα είναι συστατικά που χαρακτηρίζουν τη διαδρομή.

Είναι ο λόγος που ο αριθμός συνολικών βημάτων αποτελεί πια την πιο… δημοφιλή πληροφορία για κάθε ταξίδι. Τα χρήσιμα analytics βέβαια, δεν σταματούν εκεί.

Το HUAWEI WATCH GT 7 και το WATCH GT 7 Pro παρέχει προηγμένες health & wellness λειτουργίες, δίνοντας σε live χρόνο το Physical Readiness Score και περιλαμβάνει modes για μία πλήρη γκάμα από αθλήματα και activities:΅από εξειδικευμένους χάρτες για πάνω από 3.000 χιονοδρομικά κέντρα, μέχρι ανάλυση ποδηλασίας με Climb Planning και ειδικούς δείκτες για τρέξιμο, trail running, golf και ελεύθερη κολύμβηση.

Ακόμα πιο εξειδικευμένο για ιατρικούς δείκτες είναι το HUAWEI WATCH D3, το κατεξοχήν ιατρικό-smartwatch με κύριο χαρακτηριστικό την ακριβή, πιστοποιημένη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης.

Tip 4: Άσε το κινητό για λίγο στην τσάντα

Ζούμε στην εποχή που θέλουμε να αποτυπώνουμε τις στιγμές μέσα από τον φακό μας, περισσότερο από ποτέ. Ένα διάλειμμα, όμως, ενδείκνυται να έχει εφαρμογή σε όλους τους τομείς.

Αυτή τη φορά, συνδύασε τη βόλτα σου με την απόλαυση της στιγμής. Χωρίς περισπασμούς, χωρίς οθόνες και πρόσθετα κάδρα στο ήδη υπαρκτό και ενιαίο που είναι από μόνη της η φύση.

Αφού βγάλεις τις φωτογραφίες σου, άσε για λίγο το κινητό στην τσάντα και κινήσου. Δες το σαν ένα mini ψηφιακό ‘’detox’’. Έτσι κι αλλιώς, με το HUAWEI WATCH GT 7 δεν χάνεις τη συνδεσιμότητά σου και παραμένεις alert για ό,τι προκύψει. Και για όποια συναλλαγή προκύψει στη διάρκεια της ημέρας, η λύση βρίσκεται στον καρπό σου, αφού το HUAWEI WATCH GT 7 υποστηρίζει ανέπαφες πληρωμές μέσω Curve Pay, γρήγορα και με ασφάλεια.

Πάνω από όλα, όμως, το ζητούμενο είναι να επιλέξεις το έξυπνο ρολόι που ταιριάζει πραγματικά στις συνήθειές σου.

Η νέα σειρά HUAWEI WATCH GT 7 είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα από τις 24 Σεπτεμβρίου 2026, στο δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της Huawei. Με κάθε αγορά ενός HUAWEI WATCH GT 7, οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στο HUAWEI Health MultiPass, με premium προνόμια συνολικής αξίας 199€. Το πακέτο περιλαμβάνει 3 μήνες HUAWEI Health+ (αξίας 20€), 2 μήνες Komoot (10€), 3 μήνες Headspace (39€), 2 μήνες Naviki (10€), 3 μήνες FIIT (60€) και 3 μήνες Kotcha (60€).

Το HUAWEI WATCH 6 είναι ήδη διαθέσιμο με δώρο τα HUAWEI FreeBuds i7, μέχρι τις 12 Νοεμβρίου.

