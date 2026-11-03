Βραζιλία: Ο μεγαλύτερος αγωγός μεταφοράς σιδηρομεταλλεύματος στον κόσμο έχει μήκος 529 χιλιόμετρα

Ένα εντυπωσιακό μηχανολογικό έργο, με 133.000 τόνους χάλυβα και περίπου 44.000 τμήματα σωλήνων, μεταφέρει εκατομμύρια τόνους σιδηρομεταλλεύματος

Φανταστείτε εκατομμύρια τόνους σιδηρομεταλλεύματος να διανύουν εκατοντάδες χιλιόμετρα χωρίς να μεταφέρονται με φορτηγά ή τρένα. Στη νοτιοανατολική Βραζιλία αυτό δεν αποτελεί σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά μια εντυπωσιακή βιομηχανική πραγματικότητα.

Πρόκειται για τον αγωγό Minas-Rio, ένα δίκτυο μήκους 529 χιλιομέτρων που συνδέει τις περιοχές εξόρυξης στην πολιτεία Μίνας Ζεράις με το λιμάνι Açu, στις ακτές του Ατλαντικού. Το έργο ανήκει στην Anglo American και θεωρείται ο μεγαλύτερος αγωγός μεταφοράς πολτού σιδηρομεταλλεύματος στον κόσμο. Το εντυπωσιακότερο στοιχείο είναι ότι σχεδόν ολόκληρη η διαδρομή του βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Περίπου το 99% του αγωγού είναι θαμμένο, με αποτέλεσμα ένα τεράστιο σύστημα μεταφοράς να λειτουργεί σχεδόν αόρατα για όσους κινούνται στην περιοχή.

Από τα ορυχεία της ενδοχώρας μέχρι τον Ατλαντικό

Η διαδρομή ξεκινά κοντά στις περιοχές Conceição do Mato Dentro και Alvorada de Minas, στην πολιτεία Μίνας Ζεράις, όπου εξορύσσεται και επεξεργάζεται το σιδηρομετάλλευμα. Στη συνέχεια, ο αγωγός διασχίζει συνολικά 33 δήμους: 26 στη Μίνας Ζεράις και επτά στη γειτονική πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο. Τελικός προορισμός είναι η περιοχή São João da Barra και το λιμάνι Açu, από όπου το επεξεργασμένο μετάλλευμα αναχωρεί για τις διεθνείς αγορές. Η κατασκευή ξεκίνησε το 2010 και χρειάστηκαν περίπου τέσσερα χρόνια για να ολοκληρωθεί το σύστημα. Η πρώτη αποστολή σιδηρομεταλλεύματος πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2014, σύμφωνα με την Anglo American.

Το μυστικό βρίσκεται στη μετατροπή του στερεού πετρώματος σε ένα μείγμα που μπορεί να ρέει μέσα στον αγωγό. Αρχικά, το σιδηρομετάλλευμα περνά από διαδικασίες θραύσης, άλεσης και εμπλουτισμού. Με αυτόν τον τρόπο διαχωρίζεται το υλικό που περιέχει τον πολύτιμο σίδηρο από τα υπόλοιπα συστατικά του πετρώματος. Στη συνέχεια προστίθεται νερό σε ελεγχόμενες αναλογίες. Το αποτέλεσμα είναι ένας πυκνός πολτός, γνωστός ως slurry, ο οποίος αποτελείται από πολύ λεπτά σωματίδια σιδηρομεταλλεύματος αιωρούμενα μέσα στο νερό.

Έτσι, αντί για συμπαγή κομμάτια πετρώματος, μέσα στους χαλύβδινους σωλήνες κινείται ένα ρευστό μείγμα. Ισχυρές βιομηχανικές αντλίες υψηλής πίεσης το προωθούν σε όλο το μήκος της διαδρομής, αντιμετωπίζοντας ακόμη και τις μεγάλες υψομετρικές διαφορές του εδάφους. Το σύστημα διαθέτει δύο αντλιοστάσια στη Μίνας Ζεράις, καθώς και έναν σταθμό βαλβίδων στην περιοχή Tombos. Η πίεση και η ροή παρακολουθούνται συνεχώς, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν προβλήματα.

133.000 τόνοι χάλυβα και 43.774 συγκολλήσεις

Οι αριθμοί που συνοδεύουν την κατασκευή του αγωγού αποτυπώνουν το μέγεθος του εγχειρήματος. Για τη δημιουργία του χρησιμοποιήθηκαν περίπου 133.000 τόνοι χάλυβα και 44.000 επιμέρους τμήματα σωλήνων, τα οποία ενώθηκαν με συνολικά 43.774 συγκολλήσεις. Κάθε τμήμα είχε μήκος περίπου 12 μέτρων. Η χάραξη της διαδρομής απαιτούσε ειδικές τεχνικές, καθώς ο αγωγός έπρεπε να περάσει μέσα από λόφους, κοιλάδες και δύσβατες περιοχές. Για τον σκοπό αυτό κατασκευάστηκαν σήραγγες, πραγματοποιήθηκαν οριζόντιες γεωτρήσεις και δημιουργήθηκαν υπέργειες διαβάσεις όπου ήταν απαραίτητο. Το αποτέλεσμα είναι ένα δίκτυο που εκτείνεται σε δύο πολιτείες, αλλά παραμένει σχεδόν εξ ολοκλήρου κρυμμένο κάτω από το έδαφος.

Σε μια εγκατάσταση μήκους 529 χιλιομέτρων, ο συνεχής έλεγχος είναι εξίσου σημαντικός με την ίδια τη μεταφορά του υλικού. Για αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούνται αισθητήρες, μετρήσεις πίεσης και δίκτυο οπτικών ινών, τα οποία επιτρέπουν στους χειριστές να παρακολουθούν την κατάσταση του αγωγού. Το 2022, η Anglo American ανακοίνωσε την εγκατάσταση ενός συστήματος ακουστικής παρακολούθησης μέσω οπτικών ινών. Η τεχνολογία έχει σχεδιαστεί ώστε να εντοπίζει ασυνήθιστους ήχους κατά μήκος της διαδρομής, σε 24ωρη βάση. Ακόμη και μια αλλαγή στον ήχο μπορεί να αποτελέσει ένδειξη ότι κάτι δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Με αυτόν τον τρόπο, οι χειριστές μπορούν να εντοπίζουν πιθανές ανωμαλίες και να παρεμβαίνουν πριν εξελιχθούν σε σοβαρότερα προβλήματα.

Από τον αγωγό στα πλοία που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο

Όταν ο πολτός φτάνει στο λιμάνι Açu, η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Εκεί, σε ειδική εγκατάσταση, πραγματοποιείται η διήθηση του μείγματος, ώστε να απομακρυνθεί το νερό και να παραμείνει το συμπύκνωμα σιδηρομεταλλεύματος. Το υλικό μπορεί πλέον να αποθηκευτεί και να φορτωθεί σε μεγάλα φορτηγά πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, τα οποία το μεταφέρουν σε αγορές του εξωτερικού.

Τη λειτουργία του τερματικού σταθμού αναλαμβάνει η Ferroport, η οποία διαχειρίζεται το συγκεκριμένο στάδιο της μεταφοράς. Έτσι, το μετάλλευμα που εξορύσσεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τη θάλασσα καταλήγει στα πλοία που αναχωρούν από τις ακτές της Βραζιλίας. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η διαχείριση του νερού που χρησιμοποιείται στη διαδικασία. Το 2022 παρουσιάστηκε συνεργασία με στόχο τη διερεύνηση νέων βιομηχανικών χρήσεων για τα απόβλητα νερά της εγκατάστασης.

Η δυναμικότητα σχεδιασμού του συστήματος ανέρχεται σε 26,5 εκατομμύρια μετρικούς τόνους σιδηρομεταλλεύματος ετησίως. Αυτό δεν σημαίνει ότι η συγκεκριμένη ποσότητα παράγεται κάθε χρόνο. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Anglo American για το 2025, η μονάδα Minas-Rio παρήγαγε 24,8 εκατομμύρια τόνους, έναντι 25 εκατομμυρίων το 2024. Για το 2026, η εταιρεία έχει θέσει ως στόχο παραγωγής τους 24 έως 26 εκατομμύρια τόνους.

Η λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος απαιτεί, βέβαια, και τακτικούς ελέγχους. Το 2025 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη διακοπή 23 ημερών για την επιθεώρηση του αγωγού, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της συντήρησης και της ασφάλειας της εγκατάστασης. Πρόκειται για μια υποδομή που συνδυάζει εξόρυξη, μηχανική ρευστών, αυτοματισμούς και τεχνολογία παρακολούθησης. Ένα τεράστιο δίκτυο από χαλύβδινους σωλήνες μεταφέρει καθημερινά πολύτιμο ορυκτό πλούτο κάτω από το έδαφος, χωρίς η διαδρομή του να είναι ορατή στους περισσότερους ανθρώπους που ζουν ή κινούνται πάνω από αυτό.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ