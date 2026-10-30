Ο πραγματικός λόγος της παραίτησης Λαγκάρντ, η αναμενόμενη Navtex των Τούρκων και το βιβλίο της Ντόρας.

Διάβασα αρκετά δημοσιεύματα χθες (29/10) ως προς το γιατί αποχωρεί πρόωρα η Κριστίν Λαγκάρντ από τη θέση της στην ΕΚΤ, καθώς πολλοί σκέφτονται και λογικά ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει τη γαλλική Προεδρία. Η ίδια η Λαγκάρντ όμως έχει ξεκόψει αυτό το σενάριο και θα μείνει σε αυτό που έχει πει. Όπως μου εξήγησε πηγή μου που δεν κάνει λάθος σε αυτά, η Ευρωπαία κεντρική τραπεζίτης θέλει να εξυπηρετήσει τον Μακρόν να προτείνει νέο Κεντρικό Τραπεζίτη πριν τις προεδρικές εκλογές της άνοιξης, προκειμένου να μην αφήσει αυτή την επιλογή στη Λε Πεν.

Γενικώς οι Γάλλοι είναι σε μια πρεμούρα ενόψει των εκλογών, βλέποντας ότι τα άκρα σαρώνουν και το Κέντρο ζορίζεται, εξ ου και θέλουν να κλείσουν όσο περισσότερες εκκρεμότητες μπορούν. Μια βασική εκκρεμότητα είναι και ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, γι’ αυτό και θα γίνουν δύο Σύνοδοι Κορυφής στην Ε.Ε. ως το τέλος του έτους, μια στο τέλος Νοεμβρίου και η τακτική μετά τα μέσα Δεκεμβρίου μπας και βρουν μια άκρη οι Ευρωπαίοι (που χλωμό το βλέπω).

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