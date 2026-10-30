Αφοπλιστική δήλωση της Τζάκρη για Τσίπρα: «Δεν τον ήπιαμε, τον ρουφήξαμε» (vid)

Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής και συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ άφησε η Θεοδώρα Τζάκρη, προβαίνοντας παράλληλα σε αφοπλιστικές δηλώσεις για την πορεία της δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα.

Σε αποκαλύψεις για το πολιτικό της μέλλον και τις επαφές που έχει ήδη πραγματοποιήσει με τη Χαριλάου Τρικούπη προχώρησε η ανεξάρτητη βουλευτής Θεοδώρα Τζάκρη. Σε τηλεοπτική της συνέντευξη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», η ίδια άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, ενώ δεν δίστασε να σχολιάσει με ιδιαίτερα καυστικό τρόπο την περίοδο που συμπορεύθηκε με τον Αλέξη Τσίπρα.

«Τον ρουφήξαμε...»

Όταν ο παρουσιαστής Ιορδάνης Χασαπόπουλος αναφέρθηκε σε παλαιότερη αποστροφή της και τη ρώτησε αν «τον ήπιατε» με τον Αλέξη Τσίπρα από το 2015 και μετά, η Θεοδώρα Τζάκρη απάντησε χαρακτηριστικά: «Τον ήπιαμε δεν θα πει τίποτα. Τον ρουφήξαμε».

Αναφερόμενη στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό, η βουλευτής έδωσε το δικό της στίγμα για τις απαραίτητες συμμαχίες στον προοδευτικό χώρο: «Στη λογική της συνεργασίας των κομμάτων, υπάρχουν τα κόμματα δεξιά του Μητσοτάκη, που έχουν μια λογική τιμωρίας, εκδίκησης για τις αλαζονικές συμπεριφορές. Τα κόμματα που είναι αριστερά του Μητσοτάκη, όσα θέλουν και μπορούν, θα πρέπει να κάνουν κάτι άλλο, να συγκλίνουν προγραμματικά».

Παράλληλα, η Θεοδώρα Τζάκρη ξεκαθάρισε τις προθέσεις της ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών, αποκλείοντας το ενδεχόμενο αυτόνομης καθόδου: «Δεν έχω σκοπό να ενταχθώ σε άλλο κόμμα. Άλλο αν θα συνεργαστώ με ένα κόμμα. Υπάρχουν ανθρώπινες συνεργασίες. Θα ενταχθώ σε κάποιον εκλογικό σχηματισμό στις επόμενες εκλογές. Δεν πρόκειται να κατέβω ανεξάρτητη με νομό Πέλλας. Η μάχη θα δοθεί μέσα από έναν εκλογικό συνδυασμό. Εγώ έχω συγκεκριμένη ιδεολογική ταυτότητα», υπογράμμισε.

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