Ισραήλ: 53 έδρες για τον συνασπισμό Νετανιάχου – Γιατί δεν αρκούν για να σχηματίσει κυβέρνηση

Η καταμέτρηση των ψήφων στο Ισραήλ αφήνει και τους δύο βασικούς συνασπισμούς κάτω από τις 61 έδρες. Παράλληλα, η Σιν Μπετ ερευνά καταγγελίες για πιθανή ξένη παρέμβαση.

Το μπλοκ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου διατηρεί το προβάδισμα στις βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, εξασφαλίζοντας 53 έδρες στην 120μελή Κνεσέτ. Ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης συγκεντρώνει 48 έδρες, ενώ τα αραβικά κόμματα καταγράφουν συνολικά 19 έδρες, επίδοση που τους δίνει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Κανένα από τα δύο βασικά μπλοκ δεν διαθέτει τις 61 έδρες που απαιτούνται για κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Η ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ειδικών ψηφοδελτίων δεν άλλαξε τη συνολική κατανομή των εδρών μεταξύ των πολιτικών μπλοκ. Το Λικούντ του Νετανιάχου αναδεικνύεται μεγαλύτερο κόμμα, με 27 έδρες. Η ανακοίνωση των τελικών επίσημων αποτελεσμάτων αναμένεται σε επόμενο στάδιο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Η κατανομή των εδρών και τα κόμματα

Στο στρατόπεδο του Νετανιάχου, το Λικούντ εξασφαλίζει 27 έδρες, ενώ η Ενωμένη Τορά του Ιουδαϊσμού και το Οτζμά Γεχουντίτ λαμβάνουν από 7 και το Σας και το Θρησκευτικός Σιωνισμός από 6 έδρες το καθένα.

Στην αντιπολίτευση, το κόμμα Γιασάρ του Γκάντι Αϊζενκοτ συγκεντρώνει 21 έδρες, ενώ το Μπιγιάχαντ, υπό τον πρώην πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ, λαμβάνει 12, οι Δημοκράτες του Γιαΐρ Γκολάν οκτώ και το Ισραέλ Μπεϊτένου του Αβίγκντορ Λίμπερμαν επτά.

Τα δύο αραβικά κόμματα εξασφαλίζουν συνολικά 19 έδρες: η Κοινή Λίστα 11 και το Ραάμ 8. Πρόκειται για ιστορικά υψηλή κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, η οποία θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική στις προσπάθειες σχηματισμού κυβέρνησης. Αντίθετα, δύο μικρότερα δεξιά κόμματα που βρίσκονταν κοντά στο εκλογικό όριο, το «Λαός του Ισραήλ» του Οφέρ Βίντερ και το «Έφεδροι - Οικονομία» του Γιοάζ Χέντελ, δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο 3,25% για να εισέλθουν στην Κνεσέτ.

Κυβέρνηση συνεργασίας ή νέες εκλογές;

Η αριθμητική της νέας Κνεσέτ αφήνει ανοιχτά διαφορετικά σενάρια, καθώς ούτε ο συνασπισμός του Νετανιάχου ούτε η αντιπολίτευση διαθέτουν αυτοδύναμη πλειοψηφία. Ο σχηματισμός κυβέρνησης εθνικής ενότητας έχει συζητηθεί ως ενδεχόμενο, ωστόσο ο Αϊζενκοτ έχει αποκλείσει τη συμμετοχή του σε κυβέρνηση υπό τον Νετανιάχου. Αντίστοιχες επιφυλάξεις έχουν εκφράσει και άλλοι ηγέτες της αντιπολίτευσης.

Παράλληλα, έχει επανέλθει στο προσκήνιο η ιδέα μιας κυβέρνησης μειοψηφίας, η οποία θα μπορούσε να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης με τη στήριξη αραβικών κομμάτων, χωρίς να διαθέτει από μόνη της 61 έδρες, ωστόσο το ενδεχόμενο αυτό συναντά αντιδράσεις από πολιτικούς της αντιπολίτευσης. Ο Λίμπερμαν δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει σε κυβέρνηση ούτε με τον Νετανιάχου ούτε με τα αραβικά κόμματα. Έχει υποστηρίξει ότι θα εξέταζε έναν συνασπισμό αποκλειστικά με σιωνιστικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένου του Λικούντ χωρίς τον σημερινό πρωθυπουργό.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, κάλεσε τους πολιτικούς αρχηγούς να προσέλθουν στις διαβουλεύσεις με διάθεση συνεννόησης, προειδοποιώντας για την ανάγκη να εξαντληθούν τα περιθώρια σχηματισμού κυβέρνησης προτού η χώρα οδηγηθεί σε νέες εκλογές. Σύμφωνα με την ισραηλινή νομοθεσία, ο πρόεδρος θα διαβουλευθεί με τις κοινοβουλευτικές παρατάξεις πριν αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Έρευνα για πιθανή ξένη παρέμβαση

Παράλληλα με τις πολιτικές διαπραγματεύσεις, η ισραηλινή υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ διερευνά υποψίες για πιθανή ξένη χρηματοδότηση και παρέμβαση στην εκλογική διαδικασία. Στο πλαίσιο των καταγγελιών έχουν αναφερθεί το Κατάρ και η Τουρκία, χωρίς οι σχετικές υποψίες να αποτελούν από μόνες τους απόδειξη παρέμβασης, με τον πρόεδρο της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, τον δικαστή Νόαμ Σόλμπεργκ, να ζητάει από τον επικεφαλής της Σιν Μπετ, Νταβίντ Ζίνι, να διερευνήσει τις αναφορές. Η Επιτροπή έχει διευκρινίσει ότι η ακεραιότητα της ψηφοφορίας στα εκλογικά τμήματα διασφαλίστηκε, ενώ η έρευνα για τις καταγγελίες συνεχίζεται.

Το Λικούντ ζήτησε να διερευνηθούν καταγγελίες για πιθανές παρατυπίες και κάλεσε τα υπόλοιπα σιωνιστικά κόμματα να μη συνεργαστούν με το Ραάμ και την Κοινή Λίστα. Από την πλευρά τους, οι ηγέτες της αντιπολίτευσης ζήτησαν επίσης πλήρη έρευνα, προειδοποιώντας παράλληλα να μην αξιοποιηθούν οι ανεπιβεβαίωτες υποψίες για πολιτικούς σκοπούς. Ο πρόεδρος του Ραάμ, Μανσούρ Αμπάς, χαιρέτισε την απόφαση για διερεύνηση της υπόθεσης, δηλώνοντας ότι το κόμμα του δεν έχει καμία σχέση με τις καταγγελίες.

Με τα δύο βασικά πολιτικά μπλοκ να απέχουν από την απαιτούμενη πλειοψηφία και τις θέσεις των κομμάτων να παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ασυμβίβαστες, οι διαβουλεύσεις αναμένεται να καθορίσουν αν θα σχηματιστεί νέα κυβέρνηση ή αν το Ισραήλ θα οδηγηθεί ξανά στις κάλπες.

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