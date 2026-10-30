«Ιπτάμενος» 73χρονος έπεσε με παραπέντε σε καλώδια υψηλής τάσης: Άφησε χωρίς ρεύμα κοντινές κοινότητες

Επιμέλεια:  Σπύρος Κορωνάκης
«Ιπτάμενος» 73χρονος έπεσε με παραπέντε σε καλώδια υψηλής τάσης: Άφησε χωρίς ρεύμα κοντινές κοινότητες
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Μια πτήση με παραπέντε στην αυστριακή Στυρία κατέληξε σε επιχείρηση διάσωσης, όταν 73χρονος πιλότος μπλέχτηκε σε καλώδια υψηλής τάσης.

Μια πτήση με παραπέντε στην περιοχή της Στυρίας, στην Αυστρία, εξελίχθηκε σε περιπέτεια για έναν 73χρονο Γερμανό πιλότο, όταν το αλεξίπτωτό του προσέκρουσε σε γραμμή υψηλής τάσης. Ο άνδρας εγκλωβίστηκε στα καλώδια, ενώ η πρόσκρουση προκάλεσε βραχυκύκλωμα και διακοπή ηλεκτροδότησης σε αρκετές κοντινές κοινότητες.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο χωριό Pruggern. Ο 73χρονος είχε σκοπό να προσγειωθεί κοντά σε ένα γήπεδο τένις, όμως αντί γι' αυτό βρέθηκε να αιωρείται από καλώδια ηλεκτροδότησης τάσης 30 κιλοβόλτ.

Διακοπή ρεύματος για να γίνει η διάσωση

Η πρόσκρουση προκάλεσε βραχυκύκλωμα, αφήνοντας εκατοντάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Για να μπορέσουν οι διασώστες να προσεγγίσουν με ασφάλεια τον εγκλωβισμένο άνδρα, συνεργεία ηλεκτροδότησης χρειάστηκε να διακόψουν την παροχή και σε ένα επιπλέον τμήμα του δικτύου.

Αφού επιβεβαιώθηκε ότι η γραμμή είχε τεθεί εκτός λειτουργίας και είχε γειωθεί, πυροσβέστες χρησιμοποίησαν σκάλες για να κατεβάσουν τον 73χρονο από τα καλώδια. Ο πιλότος μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε νοσοκομείο με τραύματα. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα της κατάστασής του.

 

O άντρας μεταφέρθηκε άμεσα σε κλινική στο Σλάντμινγ, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες, φαίνεται να έφερε τραύματα, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η σοβαρότητά τους.

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