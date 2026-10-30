«Ιπτάμενος» 73χρονος έπεσε με παραπέντε σε καλώδια υψηλής τάσης: Άφησε χωρίς ρεύμα κοντινές κοινότητες

Μια πτήση με παραπέντε στην αυστριακή Στυρία κατέληξε σε επιχείρηση διάσωσης, όταν 73χρονος πιλότος μπλέχτηκε σε καλώδια υψηλής τάσης.

Μια πτήση με παραπέντε στην περιοχή της Στυρίας, στην Αυστρία, εξελίχθηκε σε περιπέτεια για έναν 73χρονο Γερμανό πιλότο, όταν το αλεξίπτωτό του προσέκρουσε σε γραμμή υψηλής τάσης. Ο άνδρας εγκλωβίστηκε στα καλώδια, ενώ η πρόσκρουση προκάλεσε βραχυκύκλωμα και διακοπή ηλεκτροδότησης σε αρκετές κοντινές κοινότητες.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο χωριό Pruggern. Ο 73χρονος είχε σκοπό να προσγειωθεί κοντά σε ένα γήπεδο τένις, όμως αντί γι' αυτό βρέθηκε να αιωρείται από καλώδια ηλεκτροδότησης τάσης 30 κιλοβόλτ.

Διακοπή ρεύματος για να γίνει η διάσωση

Η πρόσκρουση προκάλεσε βραχυκύκλωμα, αφήνοντας εκατοντάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Για να μπορέσουν οι διασώστες να προσεγγίσουν με ασφάλεια τον εγκλωβισμένο άνδρα, συνεργεία ηλεκτροδότησης χρειάστηκε να διακόψουν την παροχή και σε ένα επιπλέον τμήμα του δικτύου.

Αφού επιβεβαιώθηκε ότι η γραμμή είχε τεθεί εκτός λειτουργίας και είχε γειωθεί, πυροσβέστες χρησιμοποίησαν σκάλες για να κατεβάσουν τον 73χρονο από τα καλώδια. Ο πιλότος μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε νοσοκομείο με τραύματα. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα της κατάστασής του.

O άντρας μεταφέρθηκε άμεσα σε κλινική στο Σλάντμινγ, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες, φαίνεται να έφερε τραύματα, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η σοβαρότητά τους.

Elderly paraglider pilot gets caught in power lines in Austria, leaving hundreds of homes without electricity In Austria’s Styria region, a 73-year-old German paraglider pilot became entangled in high-voltage power lines near the village of Pruggern. His paraglider struck a 30-kilovolt power line, causing a short circuit and cutting electricity to several nearby communities. The man had intended to land near a tennis court but instead ended up suspended from the power lines. Electricity workers had to shut down an additional section of the grid to allow rescuers to carry out the operation safely. Once the power was switched off and the lines were grounded, firefighters used ladders to bring the man down. The paraglider pilot was taken to hospital with injuries. October 30, 2026

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