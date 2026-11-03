Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που δύο ελικόπτερα συγκρούονται κατά την προσγείωσή τους κοντά στο Έβερεστ – Ένας νεκρός

Ένας 47χρονος τουρίστας από την Ινδία έχασε τη ζωή του όταν δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν κατά την προσπάθειά τους να προσγειωθούν σε ελικοδρόμιο κοντά στο Έβερεστ.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (3/11) στην περιοχή του Έβερεστ, στο Νεπάλ, όταν δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν την ώρα που επιχειρούσαν να προσγειωθούν σε ελικοδρόμιο.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο το Γαλλικό Πρακτορείο, ένας αλλοδαπός σκοτώθηκε επιτόπου και τουλάχιστον ένας ακόμη άνθρωπος διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Νεότερες πληροφορίες από τις αρχές του Νεπάλ και διεθνή δημοσιεύματα ταυτοποίησαν τον νεκρό ως Ινδό υπήκοο, ενώ μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ένας Νεοζηλανδός τουρίστας ινδικής καταγωγής.

Η σύγκρουση στο Περίτσε

Το ατύχημα συνέβη στο Περίτσε, ένα χωριό στην περιοχή Σολουχούμπου, σε υψόμετρο περίπου 4.200 μέτρων, κοντά στη διαδρομή που οδηγεί προς την κατασκήνωση βάσης του Έβερεστ. Τα δύο ελικόπτερα, τα οποία ανήκαν στις εταιρείες Air Dynasty και Fishtail Air, επιχειρούσαν να προσγειωθούν στο ίδιο ελικοδρόμιο, όταν τα στροφία τους συγκρούστηκαν.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8:11 το πρωί, τοπική ώρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν από τις αεροπορικές αρχές του Νεπάλ, το ένα ελικόπτερο είχε αναχωρήσει από τη Λούκλα με φορτίο, ενώ το δεύτερο ερχόταν από την περιοχή Γκορακσέπ μεταφέροντας δύο αλλοδαπούς επιβάτες.

Βίντεο που κυκλοφόρησε από τη στιγμή του ατυχήματος δείχνει τα δύο αεροσκάφη να προσεγγίζουν το ελικοδρόμιο από αντίθετες κατευθύνσεις. Καθώς βρίσκονται ελάχιστα μέτρα πάνω από το έδαφος, τα στροφεία τους έρχονται σε επαφή, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η σύγκρουση και η πτώση τους. Οι εικόνες είναι ιδιαίτερα σκληρές, καθώς αποτυπώνουν τη στιγμή που η προσπάθεια προσγείωσης μετατρέπεται σε δυστύχημα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αεροπορικώς για νοσηλεία στο Κατμαντού, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκίνησαν τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση. Η ακριβής αιτία δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή ασυνεννοησία μεταξύ των πιλότων, καθώς το σημείο βρίσκεται εκτός της κάλυψης του πύργου ελέγχου του αεροδρομίου της Λούκλα.

Επικίνδυνες πτήσεις στα Ιμαλάια

Τα ελικόπτερα αποτελούν βασικό μέσο μετακίνησης στην περιοχή του Έβερεστ. Χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ορειβατών, πεζοπόρων και προμηθειών, αλλά και για επιχειρήσεις διάσωσης ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ή εξαντλούνται κατά τη διάρκεια της ανάβασης.

Η γεωγραφία της περιοχής καθιστά πολλές φορές αναγκαία τη χρήση τους, καθώς δεν υπάρχει οδικό δίκτυο που να συνδέει τα απομακρυσμένα σημεία των Ιμαλαΐων. Το Περίτσε βρίσκεται σε ένα από τα δημοφιλέστερα περάσματα προς την κατασκήνωση βάσης του Έβερεστ, με αποτέλεσμα να καταγράφεται αυξημένη αεροπορική δραστηριότητα, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο.

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