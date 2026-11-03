Καρλ Μπούσμπι: Ο άνδρας που ξεκίνησε το 1998 τον γύρο του κόσμου με τα πόδια επέστρεψε στην Αγγλία

Ο Καρλ Μπούσμπι ξεκίνησε την περιπέτειά του όταν ήταν 29 ετών, αφού πήρε διαζύγιο από την πρώην σύζυγό του, η οποία μετακόμισε στη Βόρεια Ιρλανδία μαζί με τον γιο τους.

Έπειτα από 28 χρόνια και 50.000 χιλιόμετρα πεζοπορίας σε όλον τον κόσμο, ο Βρετανός Καρλ Μπούσμπι έφθασε στην γενέτειρά του πόλη Χαλ, στην βορειοανατολική Αγγλία όπου τον υποδέχθηκαν εκατοντάδες κάτοικοι.

Ο 57χρονος πρώην αλεξιπτωτιστής του βρετανικού στρατού, ο οποίος ξεκίνησε το 1998 από την Χιλή, είχε θέσει δύο κανόνες για την περιπέτειά του: Να μην χρησιμοποιήσει κανένα μέσο μεταφοράς και να μην επιστρέψει στον τόπο του πριν ολοκληρώσει το εγχείρημά του.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr