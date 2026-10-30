Φλόριντα: Πατέρας δύο παιδιών πέθανε προσπαθώντας να απελευθερώσει γλάρο από πετονιά ψαρέματος

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 31χρονος πατέρας στη Φλόριντα, ο οποίος βούτηξε στη θάλασσα για να απελευθερώσει έναν γλάρο που είχε μπλεχτεί στην πετονιά του.

Ένας 31χρονος πατέρας δύο παιδιών έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα στη Φλόριντα, ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει έναν εγκλωβισμένο γλάρο.

Τον παρέσυραν τα ισχυρά ρεύματα

Σύμφωνα με το Fox 5 Atlanta, ο Stone Romberg ψάρευε κοντά στο σπίτι του, όταν το πουλί μπλέχτηκε στην πετονιά του. Στην προσπάθειά του να απελευθερώσει το ζώο, κολύμπησε προς το μέρος του για να βγάλει το αγκίστρι.

Όμως τα πράγματα δεν πήγαν όπως πίστευε, καθώς το αγκίστρι γαντζώθηκε στο ίδιο του το χέρι, ενώ την ίδια στιγμή τα ισχυρά ρεύματα τον παρέσυραν στα ανοιχτά, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να επιστρέψει στην ακτή και να πνιγεί.

Καμπάνια στήριξης για την οικογένεια: Συγκεντρώθηκαν πάνω από 211.000 δολάρια

Μετά την είδηση του θανάτου του, συνάδελφοι και φίλοι θρηνούν για την απώλειά του, εξαίροντας την καλοσύνη και την προσφορά του.

Στη σελίδα GoFundMe που δημιουργήθηκε εκ μέρους της οικογένειάς του αναφέρεται: «Ο Stone Romberg ήταν ένας πολύτιμος συνάδελφος και ένα αγαπημένο μέλος της οικογένειας της La Dolce Vita. Ήταν γνωστός για τη σκληρή του δουλειά, την καλή του καρδιά και τη φορτική του διάθεση να προσφέρει πάντα βοήθεια».

«Αυτή η συντριπτική απώλεια άφησε τη σύζυγο του Stone, Taylor, και τα δύο μικρά τους κορίτσια, την Hadley και τη Lainey, να αντιμετωπίσουν τις επόμενες μέρες χωρίς αυτόν. Αν και τίποτα δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο τους, οι δωρεές θα βοηθήσουν στην ελάφρυνση του άμεσου οικονομικού βάρους της οικογένειας και θα στηρίξουν την Taylor και τα κορίτσια με τις άμεσες ανάγκες τους», συμπληρώνει η περιγραφή.

Η ανταπόκριση του κόσμου υπήρξε άμεση, με την πρώτη καμπάνια να έχει καλύψει ήδη το 85% του στόχου της, συγκεντρώνοντας 211.054 δολάρια από τον συνολικό στόχο των 250.000 δολαρίων.

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