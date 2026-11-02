Η τεχνητή νοημοσύνη μπήκε για πρώτη φορά στους 10 μεγαλύτερους φόβους των Αμερικανών

Η τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζεται για πρώτη φορά στην πρώτη δεκάδα των μεγαλύτερων φόβων των Αμερικανών, με το 51,9% να ανησυχεί για την επίδρασή της

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν προκαλεί πλέον ανησυχία μόνο για τις θέσεις εργασίας που ενδέχεται να αντικαταστήσει. Για πολλούς Αμερικανούς, οι πιθανοί κίνδυνοι επεκτείνονται στην πολιτική, την οικονομία και τη λειτουργία της κοινωνίας, όπως αποκαλύπτει η ετήσια έρευνα του Πανεπιστημίου Chapman για τους φόβους των πολιτών στις ΗΠΑ.

Για πρώτη φορά, στην 12η έκδοση της έρευνας Survey of American Fears, οι ερευνητές συμπεριέλαβαν ερωτήματα που εξετάζουν ειδικά τις ανησυχίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δύο από αυτές τις ανησυχίες βρέθηκαν στην πρώτη δεκάδα, καταλαμβάνοντας μάλιστα την τρίτη και την έβδομη θέση.

Ο φόβος για την επίδραση της AI στην πολιτική

Η πιθανότητα η τεχνητή νοημοσύνη να βλάψει την πολιτική διαδικασία βρέθηκε στην τρίτη θέση της κατάταξης, με το 51,9% των συμμετεχόντων να δηλώνει ότι φοβάται ή φοβάται πολύ αυτό το ενδεχόμενο. Το ποσοστό αυτό δείχνει ότι οι ανησυχίες δεν περιορίζονται στην αυτοματοποίηση εργασιών, αλλά αφορούν και τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία μπορεί να επηρεάσει το πολιτικό σύστημα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαφορά ανάμεσα στους ανθρώπους που χρησιμοποιούν συχνά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και σε εκείνους που δεν τα χρησιμοποιούν ποτέ. Μεταξύ όσων δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν AI τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, το 46% εξέφρασε τον συγκεκριμένο φόβο. Το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ όσων δεν χρησιμοποιούν ποτέ τέτοια εργαλεία έφτασε το 55%. Η διαφορά αυτή καταγράφει μια συσχέτιση ανάμεσα στη χρήση της τεχνολογίας και στο επίπεδο ανησυχίας, χωρίς να αποδεικνύει ότι η εξοικείωση με την AI προκαλεί από μόνη της μείωση του φόβου.

Η ανησυχία για την οικονομία

Η δεύτερη ανησυχία που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη και βρέθηκε στην πρώτη δεκάδα αφορά τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της στην οικονομία. Συγκεκριμένα, κατέλαβε την έβδομη θέση, με το 49,7% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι φοβάται ή φοβάται πολύ αυτό το ενδεχόμενο. Όπως επισήμανε ο Seth Benzell, καθηγητής επιχειρήσεων και οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Chapman, οι φόβοι γύρω από την AI είναι ευρύτεροι από την αυτοματοποίηση και την απώλεια θέσεων εργασίας. Αφορούν τις επιπτώσεις της στην κοινωνία, την πολιτική και την οικονομία.

Παράλληλα, η έρευνα καταγράφει ότι η στάση των πολιτών απέναντι στις νέες τεχνολογίες εξαρτάται και από τον τρόπο με τον οποίο αυτές χρησιμοποιούνται. Οι εφαρμογές που υπόσχονται οφέλη, όπως η πρόοδος στην ιατρική και η ανάπτυξη καθαρής ενέργειας, αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη αισιοδοξία από άλλες που προκαλούν ανησυχία.

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι φόβοι των Αμερικανών

Παρά την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης στην πρώτη δεκάδα, ο μεγαλύτερος φόβος των Αμερικανών παραμένει η διαφθορά στους κυβερνητικούς αξιωματούχους, με ποσοστό 61,1%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το ενδεχόμενο εμπλοκής των ΗΠΑ σε έναν νέο παγκόσμιο πόλεμο, με 58%. Η συγκεκριμένη ανησυχία ανέβηκε από την έκτη θέση που κατείχε το 2025.

Ο Christopher Bader, καθηγητής Κοινωνιολογίας και ένας από τους επικεφαλής της έρευνας, συνέδεσε την άνοδο των φόβων για μια παγκόσμια σύγκρουση με τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη σύγκρουση με το Ιράν. Στην ίδια κατεύθυνση, οι ανησυχίες για τον βιολογικό πόλεμο και τις τρομοκρατικές επιθέσεις ενδέχεται να αντανακλούν την ευρύτερη αβεβαιότητα. Οι φόβοι για την υγεία και την ασφάλεια των αγαπημένων προσώπων παραμένουν επίσης ψηλά: το 51,8% των συμμετεχόντων φοβάται ή φοβάται πολύ ότι κάποιος που αγαπά θα αρρωστήσει σοβαρά, ενώ το 50,6% ανησυχεί για το ενδεχόμενο να χάσει ένα αγαπημένο του πρόσωπο.

Πώς πραγματοποιήθηκε η έρευνα

Η έρευνα του Πανεπιστημίου Chapman πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 21 Απριλίου 2026, σε δείγμα 1.221 ενηλίκων στις ΗΠΑ, μέσω διαδικτυακών συνεντεύξεων. Τη συλλογή των δεδομένων ανέλαβε το NORC του Πανεπιστημίου του Σικάγο, ένας μη κομματικός ερευνητικός οργανισμός. Το περιθώριο σφάλματος της έρευνας είναι ±3,79 ποσοστιαίες μονάδες.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει πλέον ενταχθεί στις βασικές ανησυχίες ενός σημαντικού μέρους της αμερικανικής κοινωνίας. Καθώς η τεχνολογία ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στην καθημερινότητα, οι επιπτώσεις της στην πολιτική και την οικονομία αναμένεται να παραμείνουν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

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