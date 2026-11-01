Διασχίζει τη θάλασσα κάθε μέρα τα τελευταία 7 χρόνια για να πάει τα παιδιά του στο σχολείο: «Μετά, επιστρέφω σπίτι με βάρκα»

Οικογένεια στη Μαλαισία διασχίζει καθημερινά τη θάλασσα με σκάφος, προκειμένου τα δύο μικρά της παιδιά να φτάσουν στο σχολείο τους.

Η επιλογή του σχολείου για τις περισσότερες οικογένειες συνδέεται με την απόσταση απ' τι σπίτι, την εργασία των γονέων ή τους παππούδες, με τα παιδιά να χρησιμοποιούν κάποιο σχολικό λεωφορείο αν η απόσταση είναι μεγαλύτερη. Ωστόσο, μια οικογένεια στη Μαλαισία αναγκάζεται να ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική και απαιτητική διαδρομή.

Στο νησί Πουλάου Τιομάν και συγκεκριμένα στο χωριό Καμπούνγκ Σαλάνγκ, οι εκπαιδευτικές υποδομές είναι ελάχιστες. Οι γονείς, αποφασισμένοι να εξασφαλίσουν τη μόρφωση των παιδιών τους, πραγματοποιούν καθημερινά μια διαδρομή μέσω θάλασσας για να τα μεταφέρουν στο σχολείο Σεκολάχ Κεμπανγκσαάν Τεκέκ.

Τέσσερις ώρες μέσω ξηράς, 15 λεπτά με το σκάφος

Η εναλλακτική χερσαία διαδρομή θα απαιτούσε περίπου 4 ώρες πεζοπορίας μέσα από πυκνά δάση, απότομες ανηφόρες και τον κίνδυνο συνάντησης με δηλητηριώδη ζώα.

«Γι' αυτό χρησιμοποιούμε ένα σκάφος που χρειάζεται 10 έως 15 λεπτά για να διασχίσει άλλα τρία χωριά, παρά τις καιρικές συνθήκες», δηλώνει ο πατέρας της οικογένειας, Τζαμαλουντίν Μούσα, σε τοπικό μέσο.

Ο ίδιος εξηγεί ότι το ταξίδι για τον 11χρονο Αρμίν και την 8χρονη Άιντα Ιζαμπέλα ξεκινά καθημερινά στις 6:30 το πρωί. Η μητέρα τους, Ροζαλία Μπόντι, ετοιμάζει τα παιδιά, τα οποία μεταφέρονται αρχικά με μοτοσικλέτα μέχρι την αποβάθρα. Εκεί επιβιβάζονται στο σκάφος και μόλις αποβιβαστούν στην απέναντι πλευρά, χρησιμοποιούν μια δεύτερη μοτοσικλέτα για το τελικό σκέλος της διαδρομής μέχρι το σχολείο.

Ο πατέρας επιστρέφει στο σπίτι και επαναλαμβάνει την ίδια διαδικασία το μεσημέρι για την παραλαβή τους: «Στη συνέχεια επιστρέφω στο σπίτι με το σκάφος και περιμένω την ώρα να παραλάβω τα παιδιά όταν τελειώσει το σχολείο. Έτσι, χρησιμοποιούμε τρία μεταφορικά μέσα κάθε μέρα», επιβεβαιώνει.

Παρά τις δυσκολίες, ο πατέρας δηλώνει υπερήφανος καθώς οι καθημερινές μετακινήσεις ανταμείβονται με εξαιρετικές σχολικές επιδόσεις, ιδιαίτερα στις αθλητικές δραστηριότητες. Προετοιμάζοντας τα παιδιά για κάθε ενδεχόμενο στη θάλασσα, ο ίδιος φρόντισε να τους διδάξει ναυτικές δεξιότητες, ενθυμούμενος περιστατικό όπου η μηχανή του σκάφους αποκολλήθηκε και αναγκάστηκε να αγοράσει καινούργια.

Η οπτικοποίηση αυτής της καθημερινής προσπάθειας σε βίντεο προκάλεσε το ενδιαφέρον των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 1,3 εκατομμύρια προβολές και 74.800 likes!

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