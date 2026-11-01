Φλόριντα: Ιδιωτικό τζετ συνετρίβη σε οικισμό με τροχοβίλες – Αναφορές για πολλούς νεκρούς (vid)

Από ύψος περίπου 2.440 μέτρων φέρεται να ξεκίνησε απότομη κάθοδο το ιδιωτικό αεροσκάφος που συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο Παλμ Μπιτς.

Μεγάλη πυρκαγιά και εκτεταμένες ζημιές προκάλεσε η συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους σε οικισμό με τροχοβίλες στο Γκρίνακρες της Φλόριντα, στην κομητεία Παλμ Μπιτς. Οι τοπικές Αρχές κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 13:00 το μεσημέρι της Κυριακής, τοπική ώρα, σε κατοικημένη περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, το αεροσκάφος ήταν πιθανότατα ένα ιδιωτικό τζετ τύπου Learjet 60, το οποίο φέρεται να είχε αναχωρήσει από το Όστιν του Τέξας με προορισμό τις Μπαχάμες.

WATCH: Dashcam video captures the crash of a $2 million Learjet 60 (N722BD) in Palm Springs, Florida. https://t.co/8jmiOMG9ys — Scope Report (@ScopeReport_) November 1, 2026

Η απότομη κάθοδος και η πρόσκρουση

Τα αρχικά δεδομένα από την παρακολούθηση της πτήσης δείχνουν ότι το αεροσκάφος έχασε γρήγορα ύψος, ξεκινώντας από περίπου 8.000 πόδια (2.440 μέτρα) λίγο πριν από τη συντριβή.

Κατά την πορεία του προς το έδαφος, φέρεται να χτύπησε σε δέντρο και να παρέσυρε καλώδια ηλεκτροδότησης, ενώ στην συνέχεια προσέκρουσε στον οικισμό, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη φωτιά και να προκληθούν σοβαρές καταστροφές. Το αεροσκάφος εκτιμάται ότι ήταν Learjet 60, μοντέλο με ενδεικτική αξία περίπου 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ταυτότητα της μηχανής και τα ακριβή αίτια της πτώσης θα αποτελέσουν αντικείμενο διερεύνησης.

«Σαν έκρηξη πυραύλου» ο θόρυβος της συντριβής

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν έναν εξαιρετικά δυνατό κρότο τη στιγμή της πρόσκρουσης. Σύμφωνα με το Aviation 24/7, ο θόρυβος ήταν τόσο έντονος, ώστε αυτόπτες μάρτυρες τον παρομοίασαν με έκρηξη πυραύλου.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν σε μεγάλη κλίμακα, ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία της κομητείας Παλμ Μπιτς αντιμετώπισε το περιστατικό ως συμβάν με μαζικές απώλειες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πόσοι άνθρωποι επέβαιναν στο αεροσκάφος, ούτε εάν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες μεταξύ των κατοίκων του οικισμού. Οι πληροφορίες για τον απολογισμό παραμένουν προκαταρκτικές και αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις από τις αρμόδιες Αρχές.

This is the moment a Learjet 60 slammed into the ground in Greenacres this afternoon, erupting into a fireball. Flight tracking shows it came from Austin, TX before a rapid descent near Military Trail. Local reports say it hit a mobile home area. Investigation ongoing. #PalmBeach #Aviation #PlaneCrash #Florida November 1, 2026

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ