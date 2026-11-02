Δημοσκόπηση Alpha: Διψήφια η διαφορά της ΝΔ - Η απόσταση που χωρίζει Τσίπρα - ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση

Η νέα δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha αποτυπώνει την έντονη δυσαρέσκεια των πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση. Η διαφορά ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ.

Μεγάλη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση και έντονη διάθεση για πολιτική αλλαγή καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha. Την ίδια ώρα, η Νέα Δημοκρατία σημειώνει μικρή πτώση στην πρόθεση ψήφου, ενώ το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα συγκεντρώνει 13,4%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις για τις κινητοποιήσεις σε μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι περισσότεροι πολίτες θεωρούν δικαιολογημένα τα συλλαλητήρια, αλλά διαφωνούν με τη βία.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr