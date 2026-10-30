«Πατάς ένα κουμπί και βλέπεις τους νεκρούς»: Ιστορικός περιγράφει εφιαλτικό σενάριο του Γ' Παγκοσμίου Πόλεμου

Η ιστορικός Sarah Paine εξηγεί στο podcast «The Diary Of A CEO» πώς μια κίνηση της Ρωσίας μπορεί να πυροδοτήσει τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Με τις γεωπολιτικές εντάσεις να παραμένουν στο κόκκινο σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, η συζήτηση για το ενδεχόμενο ενός Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου έχει περάσει από τα σενάρια επιστημονικής φαντασίας στην καθημερινή ειδησεογραφία.

Σε πρόσφατη εμφάνισή της στο δημοφιλές podcast «The Diary Of A CEO» του Steven Bartlett, η διακεκριμένη ιστορικός και καθηγήτρια Δρ. Sarah Paine περιέγραψε με μελανά χρώματα την πορεία της υφηλίου, επισημαίνοντας ότι βρισκόμαστε σε επικίνδυνο σταυροδρόμι «αν συνεχίσουμε με την τρέχουσα κατεύθυνση».

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr