Αποφεύχθηκε μεγαλύτερη τραγωδία στην Ισπανία: Τρίτο τρένο σταμάτησε 2 χλμ. πριν το σημείο σύγκρουσης

Η σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία θα μπορούσε να είναι ακόμα χειρότερη, καθώς ένα τρίτο τρένο κινήθηκε στα συντρίμμια ενώ ερευνάται βλάβη στο σύστημα ασφαλείας των συρμών.

Νέες αποκαλύψεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πολύνεκρη σιδηροδρομική σύγκρουση στην Ούρντα της Ισπανίας έρχονται στο φως, καθώς οι ερευνητές εξετάζουν τις κινήσεις πολλών συρμών πριν και μετά το δυστύχημα. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον ένα τρίτο τρένο κινήθηκε σε μικρή απόσταση από το σημείο της σύγκρουσης, ενώ μηχανοδηγός άλλου συρμού φέρεται να εντόπισε και να ακύρωσε λανθασμένη εντολή που είχε λάβει από τον σταθμό της Atocha.

Ο απολογισμός της τραγωδίας ανέρχεται σε 69 επιβεβαιωμένους νεκρούς, ενώ έχουν καταγραφεί 70 δηλώσεις εξαφάνισης, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες τόσο για τα αίτια του δυστυχήματος όσο και για την ταυτοποίηση των θυμάτων.

Η βλάβη στο σύστημα ασφαλείας και τα τρένα που κινήθηκαν στην περιοχή

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η βλάβη στο αυτόματο σύστημα ασφαλείας LZB, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται, επηρέασε έξι τρένα σε απόσταση περίπου 63 χιλιομέτρων. Η δυσλειτουργία φέρεται να προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση στην κυκλοφορία, ενώ τα πρωτόκολλα προβλέπουν πλήρη διακοπή των δρομολογίων στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής σε περίπτωση αντίστοιχης βλάβης. Παρά τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ένα πέμπτο τρένο τύπου Avant βρισκόταν επίσης στην περιοχή.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει προκαλέσει η πορεία του AVE 02061, το οποίο είχε αναχωρήσει από τον σταθμό Σεβίλλης-Σάντα Χούστα στις 6:05 το πρωί με προορισμό τη Μαδρίτη, το οποίο κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση από τα δύο τρένα που συγκρούστηκαν. Σύμφωνα με την προκαταρκτική ανακατασκευή, το AVE 02061 σταμάτησε περίπου στις 8:39 π.μ., στο 125,2ο χιλιόμετρο, και παρέμεινε ακινητοποιημένο για περίπου 13 λεπτά. Στη συνέχεια ξεκίνησε ξανά γύρω στις 8:52 π.μ., μόλις ένα λεπτό πριν από τη σύγκρουση, η οποία σημειώθηκε στις 8:53 π.μ.

Το τρένο κινήθηκε προς τη Μαδρίτη με χαμηλή ταχύτητα, σταμάτησε εκ νέου και τελικά ακινητοποιήθηκε στο 121ο χιλιόμετρο, περίπου δύο χιλιόμετρα από το σημείο της τραγωδίας. Την ίδια ώρα, το AVE 02080, που κατευθυνόταν προς τη Σεβίλλη, είχε αναπτύξει ταχύτητα άνω των 200 χιλιομέτρων την ώρα. Η πρώτη σαφής ένδειξη κίνησής του καταγράφηκε στις 8:43 π.μ., ενώ η εξουσιοδότηση για την αναχώρησή του είχε δοθεί στις 8:36 π.μ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανακατασκευής, η ταχύτητά του έφτασε τα 214 χλμ./ώρα λίγα λεπτά μετά την εκκίνησή του και περίπου τα 236 χλμ./ώρα στις 8:51 π.μ. Στη συνέχεια μειώθηκε, με την εκτιμώμενη ταχύτητα πρόσκρουσης να τοποθετείται από την αρμόδια ισπανική αρχή μεταξύ 160 και 200 χλμ./ώρα. Η εκτίμηση αυτή αναμένεται να επιβεβαιωθεί από τα δεδομένα των καταγραφέων του τρένου.

SPAIN TRAIN DISASTER: RESCUE TEAMS SEARCH WRECKAGE FOR VICTIMS Heartbreaking visuals show rescuers searching through twisted metal and mangled train carriages following the deadly rail collision in Spain. — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) October 28, 2026

Λανθασμένη εντολή σε δεύτερο τρένο και η αγωνία των συγγενών

Οι ερευνητές εξετάζουν και την περίπτωση ενός ακόμη συρμού της Iryo, του 6011, ο οποίος εκτελούσε το δρομολόγιο Σεβίλλη-Μαδρίτη και βρισκόταν περίπου 50 χιλιόμετρα από το σημείο της σύγκρουσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο μηχανοδηγός του έλαβε από την Atocha εντολή να επανέλθει στην κανονική λειτουργία, ωστόσο αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και επέμεινε να συνεχίσει με μειωμένη ταχύτητα.

Στο μεταξύ, το Avant 08081, που ακολουθούσε το AVE 02061, είχε σταματήσει περίπου στις 8:43 π.μ. στο 126,1ο χιλιόμετρο. Η πρώτη σημαντική κίνησή του καταγράφηκε γύρω στις 9:02 π.μ., όταν διένυσε περίπου 900 μέτρα με μέση ταχύτητα έως 37 χλμ./ώρα. Την ώρα που η έρευνα προσπαθεί να αποσαφηνίσει τις αλληλουχίες των εντολών και των κινήσεων των τρένων, οι οικογένειες των θυμάτων βιώνουν αγωνιώδεις στιγμές περιμένοντας την ταυτοποίηση των νεκρών.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν καταγραφεί 70 δηλώσεις εξαφάνισης, οι οποίες ενδέχεται να αντιστοιχούν σε σορούς που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. Μέχρι στιγμής, μόλις πέντε από τα θύματα έχουν αναγνωριστεί, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τη συλλογή δειγμάτων DNA από συγγενείς. Λόγω του μεγάλου αριθμού των νεκρών, ο στρατός δημιούργησε αυτοσχέδιο νεκροτομείο στο Τολέδο, καθώς οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις δεν επαρκούσαν για να υποδεχθούν όλες τις σορούς. Παράλληλα, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, διαβεβαίωσε τις οικογένειες ότι όλες οι κρατικές υπηρεσίες εργάζονται για να τους παρέχουν το συντομότερο δυνατόν αξιόπιστη ενημέρωση. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης της Καστίλλης-Λα Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρσία-Πέιτζ, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών. Όπως ανέφερε, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν συγκεντρώσει 31 σάκους με ανθρώπινα λείψανα, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη τη διαδικασία ταυτοποίησης.

Η τραγωδία στην κεντρική Ισπανία συγκαταλέγεται στα πλέον πολύνεκρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες και έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για την ασφάλεια του ισπανικού δικτύου τρένων υψηλής ταχύτητας.

🚂 Spain Train Disaster Update 68 dead and 100+ injured in a catastrophic high-speed rail collision in Toledo, Spain, after human error overrode a red signal. #SpainTrainCrash #Toledo @Adif_es @Renfe https://t.co/f7c1Wv7AJr — jarvis ☠️ (@Vishii14) October 28, 2026

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ