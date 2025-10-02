Η ΕΕ αποκαλύπτει τι πρέπει να περιέχει κιτ επιβίωσης για τον Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: Οι πολίτες καλούνται να προετοιμαστούν

Τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα κιτ επιβίωσης στο ενδεχόμενο ενός παγκοσμίου πολέμου.

Στις αρχές του 2025, η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε εκατομμύρια κατοίκους να ετοιμάσουν ένα κιτ επιβίωσης, το οποίο θα τους κρατήσει για τρεις ημέρες στο ενδεχόμενο ενός πολέμου, λόγω της «αυξανόμενης γεωπολιτικής έντασης και των συγκρούσεων».

Αν και ορισμένοι χλευάζουν όσους έχουν ετοιμάσει ήδη τέτοια κιτ, θεωρώντας ότι «περιμένουν το τέλος του κόσμου», υπάρχουν πολλοί λόγοι που κάνουν χρήσιμο να έχει κανείς μια έτοιμη τσάντα με τα απαραίτητα.

Ο φόβος για τη Ρωσία και η προειδοποίηση της Επιτρόπου

Η προοπτική μιας ρωσικής επίθεσης που θα μπορούσε να σημάνει τον Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, σημαίνει ότι εκατομμύρια κάτοικοι κοντά στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης θα ήταν πιθανό να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η Hadja Lahbib, Επίτροπος της ΕΕ για την Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων, πρότεινε στους περίπου 450 εκατομμύρια πολίτες της Ένωσης να εξασφαλίσουν βασικά εργαλεία όπως φακό, ελβετικό σουγιά και ραδιόφωνο με μπαταρίες.

Τα βασικά αντικείμενα ενός κιτ επιβίωσης

Εμφιαλωμένο νερό

Ο γενικός κανόνας λέει ότι ο άνθρωπος δεν επιβιώνει πάνω από τρεις ημέρες χωρίς νερό. Άρα το κιτ των 72 ωρών πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει νερό.

Ημερήσια ανάγκη: 3–4 λίτρα. Επειδή είναι δύσκολο να κουβαληθούν μεγάλες ποσότητες, πολλοί ειδικοί προτείνουν και φίλτρο νερού.

Τρόφιμα

Ο άνθρωπος μπορεί να αντέξει έως και τρεις εβδομάδες χωρίς φαγητό, αλλά τα σημάδια της ασιτίας εμφανίζονται πολύ νωρίτερα.

Προτιμώνται ενεργειακές μπάρες και κονσέρβες που διατηρούνται για καιρό – και φυσικά, ανοιχτήρι κονσερβών.

Φορητός φορτιστής

Το κινητό είναι πλέον ζωτικής σημασίας για επικοινωνία, πλοήγηση και ενημέρωση. Ένα power bank με καλώδια είναι απαραίτητος.

Πολλές κυβερνήσεις διαθέτουν συστήματα έκτακτης ειδοποίησης μέσω κινητού.

Φαρμακείο πρώτων βοηθειών

Ιδιαίτερα σημαντικό αν κάποιος λαμβάνει φάρμακα σε τακτική βάση

Περιλαμβάνει: επιδέσμους, γάζες, απολυμαντικό, βελόνα & κλωστή, καθώς και μια ισοθερμική κουβέρτα.

Μετρητά

Αν καταρρεύσει η κοινωνική λειτουργία, το ρευστό χρήμα ξαναγίνεται πολύτιμο.

Προτείνονται μικρές ονομαστικές αξίες για ευκολότερες συναλλαγές.

Ταξιδιωτικά έγγραφα

Διαβατήριο, ταυτότητα και άλλα έγγραφα δεν είναι πρακτικό να βρίσκονται μόνιμα στο κιτ, αλλά αντίγραφα (φωτοτυπίες) είναι χρήσιμα σε περίπτωση φυγής.

Τα υπόλοιπα απαραίτητα

Ζεστά ρούχα, κουβέρτες, υπνόσακοι

Αντικείμενα ψυχαγωγίας χωρίς ρεύμα (π.χ. τράπουλα, επιτραπέζια)

Εφόδια για μωρά ή κατοικίδια αν χρειαστεί

Είδη υγιεινής (αντισηπτικό, μαντηλάκια, σαπούνι)

Μάσκα σκόνης, μονωτική ταινία, σφυρίχτρα

