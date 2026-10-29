Καλιφόρνια: Τον σκότωσε με μαχαίρι μπροστά στα δύο μικρά παιδιά του, επειδή τον βρήκε με τη σύζυγό του

Ένας 34χρονος στην Καλιφόρνια αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία μετά από θανατηφόρα επίθεση με σουγιά. Τα δύο παιδιά του ζευγαριού βρίσκονταν στο κρεβάτι.

Μια υπόθεση ανθρωποκτονίας με ιδιαίτερα σοκαριστικές διαστάσεις ερευνούν οι Αρχές στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Ένας 34χρονος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε θανάσιμα έναν 28χρονο, τον οποίο φέρεται να βρήκε στο κρεβάτι με τη σύζυγό του, ενώ στο ίδιο σημείο βρίσκονταν τα δύο μικρά παιδιά της οικογένειας, ηλικίας μόλις δύο και τεσσάρων ετών.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Άναχαϊμ, στην κομητεία Όραντζ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι εισαγγελικές Αρχές, ο Ισμαέλ Πινενταλόπεζ φέρεται να επέστρεψε νωρίτερα από την εργασία του και να βρήκε τον 28χρονο Νίκολας Γκαρσία μαζί με τη σύζυγό του.

Κατά την εισαγγελική εκδοχή, ο 34χρονος επιτέθηκε στον Γκαρσία με σουγιά, καταφέροντάς του πολλαπλά χτυπήματα μέσα στην κρεβατοκάμαρα. Ο 28χρονος υπέκυψε στα τραύματά του στο σημείο.

Τα δύο μικρά παιδιά βρίσκονταν στο κρεβάτι

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις Αρχές, τα δύο παιδιά του ζευγαριού βρίσκονταν στο κρεβάτι την ώρα της επίθεσης και πρόκειται για ένα κορίτσι δύο ετών και ένα αγόρι τεσσάρων ετών. Όπως αναφέρει η New York Post, η σύζυγος του κατηγορουμένου και τα δύο παιδιά δεν υπέστησαν σωματικούς τραυματισμούς.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Όραντζ, Τοντ Σπίτζερ, καταδίκασε τη βία και στάθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία των παιδιών κατά τη διάρκεια του περιστατικού. «Η βία δεν είναι ποτέ η απάντηση και είναι πραγματικά οδυνηρό το γεγονός ότι αυτά τα μικρά παιδιά αναγκάστηκαν να δουν τον πατέρα τους να διαπράττει μια τόσο φρικτή πράξη βίας μέσα στο ίδιο τους το σπίτι», δήλωσε, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Αντιμέτωπος με ποινή έως και ισόβιας κάθειρξης

Ο Ισμαέλ Πινενταλόπεζ συνελήφθη στο σημείο και κατηγορείται για ανθρωποκτονία σε βαθμό κακουργήματος, με επιβαρυντική περίσταση τη χρήση φονικού όπλου. Ο 34χρονος εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου την Τρίτη 27 Οκτωβρίου και εφόσον καταδικαστεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, ενδέχεται να του επιβληθεί ποινή από 26 χρόνια κάθειρξης έως και ισόβια, σύμφωνα με τις πληροφορίες των αμερικανικών Αρχών.

Οι κατηγορίες σε βάρος του δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη ενοχής, καθώς η υπόθεση θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη.

Παρόμοια υπόθεση στο Λος Άντζελες

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια άλλη υπόθεση ανθρωποκτονίας που καταγράφηκε στην Καλιφόρνια τον Ιανουάριο του 2026. Τότε, ο Άντριου Χιμένεθ, πρώην πυροσβέστης στο Γκλέντεϊλ, κατηγορήθηκε ότι σκότωσε τη σύζυγό του, Μάιρα Λόπεζ Χιμένεθ, με τσεκούρι στο σπίτι τους στο Νορθ Χόλιγουντ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο συνήγορός του, Χοσέ Ρομέρο, οι ερευνητές είχαν εντοπίσει προσωπικό ημερολόγιο της γυναίκας, το οποίο φέρεται να είχε διαβάσει ο κατηγορούμενος λίγο πριν από τη δολοφονία. Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι το ημερολόγιο περιείχε στοιχεία για εξωσυζυγική σχέση.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν μέρος της υπερασπιστικής γραμμής και δεν τεκμηριώνουν από μόνοι τους το κίνητρο της ανθρωποκτονίας. Ο Χιμένεθ αντιμετωπίζει επίσης κατηγορία για ανθρωποκτονία σε βαθμό κακουργήματος, με επιβαρυντική περίσταση τη χρήση τσεκουριού. Σε περίπτωση καταδίκης, η προβλεπόμενη ποινή μπορεί να κυμανθεί από 26 χρόνια κάθειρξης έως και ισόβια.

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