Έρευνα αποκαλύπτει τις 104 πόλεις που θα έχουν ακραίες συνθήκες με την υπερθέρμανση του πλανήτη

Αποκαλύφθηκαν οι πόλεις που θα υποστούν τις πιο ακραίες συνθήκες λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Η υπερθέρμανση της Γης είναι ένα από τα πιο ανησυχητικά προβλήματα που απασχολούν σήμερα την ανθρωπότητα. Το χειρότερο είναι ότι ακόμη δεν έχουν επιτευχθεί θερμοκρασίες που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως υπερβολικά ανησυχητικές.

Αυτό το ενδεχόμενο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα στα επόμενα 25 χρόνια, αν η τάση συνεχιστεί στους ίδιους ρυθμούς όπως σήμερα. Μια ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του East Anglia πιστεύει ότι θα υπάρξουν πόλεις που θα το αισθανθούν περισσότερο από άλλες.

Οι πόλεις που θα επηρεαστούν περισσότερο

Η υπερθέρμανση του πλανήτη κυμαίνεται σήμερα περίπου μεταξύ +1,4 και +1,5 °C. Αν φτάσει τους +2 °C, τότε θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σοβαρά το πρόβλημα σε πολλές πόλεις. Η ομάδα των ερευνητών δεν έλαβε υπόψη μόνο τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής, αλλά και γεωγραφικές παραμέτρους, όπως η θέση, το υψόμετρο, η υγρασία κ.ά.

Για να καταλήξουν στο συμπέρασμα ποιες μητροπόλεις θα υποστούν αυτές τις ακραίες συνθήκες, οι ειδικοί μελέτησαν δείγμα περίπου 104 μεσαίων και μεγάλων πόλεων σε όλο τον κόσμο, που αντιστοιχούν συνολικά σε περίπου μισό δισεκατομμύριο κατοίκους του πλανήτη.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι πόλεις που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο:

Fuyang (8,2 εκατομμύρια κάτοικοι) και Shangqiu (7,8 εκατομμύρια κάτοικοι) στην Κίνα

(8,2 εκατομμύρια κάτοικοι) και (7,8 εκατομμύρια κάτοικοι) στην Κίνα Kirkuk (1,08 εκατομμύρια κάτοικοι) στο Ιράκ

Assiut (528.000 κάτοικοι) στην Αίγυπτο

(528.000 κάτοικοι) στην Αίγυπτο Μαρακές (929.000 κάτοικοι) στο Μαρόκο

(929.000 κάτοικοι) στο Μαρόκο Fayetteville (100.000 κάτοικοι), Birmingham (196.000 κάτοικοι), Wichita (482.000 κάτοικοι) και Greenville (484.000 κάτοικοι) στις Ηνωμένες Πολιτείες

Παρότι η μέση αύξηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη μπορεί να ξεπεράσει τους +2 °C, σε ορισμένες από αυτές τις πόλεις η αύξηση μπορεί να φτάσει έως και τους +3 °C.

Αυτό σημαίνει ότι ο υπόλοιπος κόσμος δεν θα υποστεί αρνητικές συνέπειες; Όχι, όμως σύμφωνα με τη μελέτη, αυτές οι πόλεις θα βρεθούν αντιμέτωπες με τις πιο ακραίες συνθήκες.

