«Θεϊκός Δράκος»: Το κινεζικό διαστημικό αεροσκάφος που αφήνει μυστηριώδη αντικείμενα σε τροχιά

Το κινεζικό Shenlong μοιάζει με το αμερικανικό X-37B, όμως η αποστολή του παραμένει ασαφής

Μια νέα εικόνα υψηλής ανάλυσης φέρνει στο φως το κινεζικό διαστημικό αεροσκάφος Shenlong, γνωστό και ως «Θεϊκός Δράκος», το οποίο έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των ειδικών, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές πολλές λεπτομέρειες για την αποστολή του.

Η φωτογραφία καταγράφηκε το 2024 από τη Maxar Technologies, η οποία πλέον λειτουργεί με την ονομασία Vantor, και συμπεριλήφθηκε σε έκθεση της αμερικανικής Υπηρεσίας Αμυντικών Πληροφοριών (DIA). Πρόκειται για μία από τις πιο καθαρές εικόνες του κινεζικού σκάφους που έχουν δημοσιοποιηθεί, ενώ παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τη δραστηριότητά του σε χαμηλή γήινη τροχιά.

Το Shenlong και τα μυστηριώδη αντικείμενα σε τροχιά

Το κινεζικό διαστημικό αεροσκάφος έχει συνδεθεί στο παρελθόν με την απελευθέρωση άγνωστων αντικειμένων σε χαμηλή γήινη τροχιά, ωστόσο, η πρόσφατη έκθεση δεν διευκρινίζει ποια είναι αυτά τα αντικείμενα ούτε ποιος είναι ο ακριβής σκοπός των αποστολών του. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Vantor ανέφερε ότι η έκθεση καταγράφει την αυξανόμενη παρουσία της Κίνας στο Διάστημα, συμπεριλαμβανομένων των επαναχρησιμοποιούμενων διαστημικών συστημάτων, και περιλαμβάνει εικόνα του κινεζικού σκάφους από το 2024.

The @DefenseIntel latest Challenges to Security in Space report makes clear that competition in space is accelerating as China and Russia advance their capabilities. The report documents China’s expanding presence in space, including reusable space systems, and features Vantor’s WorldView Space imagery of a Chinese spaceplane in orbit in 2024. Our analysts provide additional context on the image in the graphic below. Commercial space is now a critical part of the national security toolkit. Commercial imagery and analysis give the U.S. and its allies greater visibility into activity in orbit and help decision-makers understand emerging capabilities. Continued investment in these capabilities is essential as the space domain becomes increasingly contested. Read the full DIA assessment and view the Vantor image on page 53: https://t.co/70VQjbmoAK October 28, 2026

Η DIA, από την πλευρά της, επισημαίνει ότι η Κίνα αναπτύσσει και εξελίσσει μέσα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον δορυφόρων, με στόχο την παρεμπόδιση, την πρόκληση ζημιών ή ακόμη και την καταστροφή διαστημικών δυνατοτήτων άλλων χωρών. Η έκθεση αναφέρεται επίσης στην ανάπτυξη αντιδορυφορικών πυραυλικών συστημάτων που εκτοξεύονται από το έδαφος. Παράλληλα, χαρακτηρίζει το κινεζικό διαστημικό πρόγραμμα ταχέως αναπτυσσόμενο, με την Κίνα να αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη διαστημική δύναμη μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την αξιολόγηση της αμερικανικής υπηρεσίας. Η ίδια εκτιμά ότι το Πεκίνο αντιμετωπίζει το Διάστημα ως στρατηγική προτεραιότητα για την ενίσχυση της στρατιωτικής του ισχύος.

Οι ομοιότητες με το αμερικανικό X-37B

Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στην εικόνα είναι η ομοιότητα του Shenlong με το αμερικανικό μη επανδρωμένο διαστημικό αεροσκάφος X-37B, το οποίο έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένες αποστολές από το 2010.

Ο καθηγητής Jonathan McDowell, ειδικός στην παρακολούθηση δορυφόρων από το Κέντρο Διαστημικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Durham, δήλωσε στη Daily Mail ότι τα δύο σκάφη παρουσιάζουν σημαντικές σχεδιαστικές ομοιότητες. Όπως εξήγησε, διαθέτουν χώρο μεταφοράς φορτίου στο κεντρικό τμήμα και αποσπώμενη πίσω μονάδα υποστήριξης με ηλιακά πάνελ. Παρότι τα φτερά τους διαφέρουν ελαφρώς, ο ίδιος θεωρεί ότι η συνολική διάταξη του κινεζικού σκάφους παραπέμπει έντονα στο αμερικανικό μοντέλο.

Το X-37B έχει εκτελέσει επτά αποστολές από την πρώτη του πτήση, το 2010, παραμένοντας συνολικά στο Διάστημα για περίπου 2.000 ημέρες. Οι αποστολές του περιλαμβάνουν δραστηριότητες που δεν δημοσιοποιούνται πλήρως, καθώς το πρόγραμμα συνδέεται με το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας. Παρά τη νέα εικόνα του Shenlong, η πραγματική αποστολή του κινεζικού σκάφους εξακολουθεί να μην είναι σαφής.