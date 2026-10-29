Κερατσίνι: Νεκρός 29χρονος οδηγός μηχανής – «Άκουσα ένα μπαμ και πετάχτηκε το κράνος»

Ο 29χρονος έχασε τη ζωή του μετά την πρόσκρουση της μοτοσικλέτας στα προστατευτικά του δρόμου και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 29χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Δημοκρατίας, στο Κερατσίνι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε στα προστατευτικά του δρόμου και στη συνέχεια σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ο 29χρονος τραυματίστηκε βαρύτατα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.

Η μαρτυρία για τη σύγκρουση

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από το σημείο του δυστυχήματος και περίμενε το τρόλεϊ όταν άκουσε τον δυνατό κρότο της σύγκρουσης.

«Ήμουν στη γωνία και περίμενα το τρόλεϊ. Κάθε βράδυ, στις έντεκα, το παίρνω. Ήταν έντεκα και δύο ή έντεκα και τρία, όταν ακούω ένα “μπαμ” και την κοπέλα απ’ έξω να ουρλιάζει», ανέφερε, περιγράφοντας τις στιγμές που ακολούθησαν.

Όπως είπε, αμέσως μετά τον θόρυβο είδε το κράνος του αναβάτη να εκτινάσσεται, ενώ ο νεαρός είχε πέσει στο οδόστρωμα και δεν κινούνταν.

«Με το “μπαμ” που έγινε, βλέπω το κράνος να πετάγεται [...] Βλέπω κάτω το παιδί. Δηλαδή, με όλη τη φόρα, έμεινε εκεί και σταμάτησε», περιέγραψε χαρακτηριστικά.

Ο μάρτυρας ανέφερε ακόμη ότι πλησίασε στο σημείο λίγα βήματα μετά τη σύγκρουση και είδε τον αναβάτη πεσμένο στο έδαφος. Όπως είπε, λίγα λεπτά αργότερα έφτασε ένας γιατρός, ο οποίος προσπάθησε να του προσφέρει βοήθεια μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Στο Τζάνειο ο 29χρονος

Ο νεαρός διακομίστηκε σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο Τζάνειο Νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, όμως, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι το ασθενοφόρο έφτασε λίγα λεπτά μετά το δυστύχημα, ενώ στο σημείο καταβλήθηκαν προσπάθειες για την παροχή βοήθειας στον τραυματία.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο παραμένουν υπό διερεύνηση. Το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας έχει αναλάβει την προανάκριση, προκειμένου να εξακριβωθεί πώς ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας και ποιοι παράγοντες οδήγησαν στη μοιραία σύγκρουση.

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