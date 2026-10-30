Πλάκα: Αυτός είναι ο βασικός κατηγορούμενος για την κλοπή σωλήνων που προκάλεσε τη φονική έκρηξη

Στα ίχνη των δραστών της φονικής έκρηξης έπειτα από 34 ημέρες ερευνών - Τους πρόδωσαν οι κάμερες και το βαρύ ποινικό παρελθόν.

Στη συμβολή των οδών Δεληγιώργη και Αγησιλάου εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης ο βασικός ύποπτος για την κλοπή των χαλκοσωλήνων από την εγκατάσταση φυσικού αερίου στο νεοκλασικό της οδού Λυσικράτους, στην Πλάκα.

Πρόκειται για την υπόθεση που συνδέεται με τη φονική έκρηξη της 25ης Σεπτεμβρίου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι.

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