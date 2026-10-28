64 οι νεκροί και 80 τραυματίες από τη σύγκρουση τρένων στην Ισπανία- Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των επιβατών (vid)

Στους 64 φαίνεται να έχει αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών από τη σύγκρουση τρένων στην Ισπανία, με τις αρχές να εξετάζουν τα αίτια του δυστυχήματος.

Νέες διαστάσεις παίρνει η σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία, καθώς ο αριθμός των νεκρών φέρεται να έχει ανέλθει στους 64, σύμφωνα με πηγές της κυβέρνησης της Καστίλλης-Λα Μάντσα. Οι μαρτυρίες επιβατών και αυτοπτών μαρτύρων περιγράφουν σκηνές χάους, με εγκλωβισμένους, τραυματίες και διασώστες να αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 08:54 το πρωί της 28ης Οκτωβρίου, μεταξύ των δήμων Los Yébenes και Urda, στην επαρχία του Τολέδο, όταν ενεπλάκησαν ένα τρένο υψηλής ταχύτητας AVE της Renfe και ένας συρμός της Iryo, ενώ τα αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση.

🇪🇸 Spain high-speed train crash devastation shown in aerial footage https://t.co/DRqMD6KOzA — Visegrád 24 (@visegrad24) October 28, 2026

Σκηνές φρίκης και μαρτυρίες από τους επιζώντες

Σύμφωνα με την El País, η Iryo είχε ακινητοποιηθεί στις γραμμές όταν το τρένο της Renfe προσέκρουσε στο πίσω μέρος της. Από τη σύγκρουση εκτροχιάστηκαν τα τρία τελευταία βαγόνια της Iryo και τα δύο πρώτα της Renfe, τα οποία κατέληξαν στην πλαγιά. Ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για 64 νεκρούς: 40 επιβάτες της Iryo και 24 της Renfe. Στο τρένο της Renfe επέβαιναν 397 άτομα, ενώ η Iryo μετέφερε 146 επιβάτες και ένα βρέφος. Τουλάχιστον 55 άνθρωποι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της περιοχής. Ο πρόεδρος της Καστίλλης-Λα Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρσία-Πέιτζ, εκτίμησε ότι οι τραυματίες ανέρχονται συνολικά σε περίπου 80, εκ των οποίων οι 50 είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Ο Μιγκέλ, επιβάτης ενός από τους συρμούς, περιέγραψε έναν δυνατό κρότο που διήρκεσε περίπου δέκα δευτερόλεπτα, και είδε από το παράθυρο ένα κατεστραμμένο τρένο, το οποίο υπέθεσε ότι ήταν ο άλλος συρμός. Ο 54χρονος Χεσούς Χερόνιμο ταξίδευε με το AVE προς τη Σεβίλλη όταν αισθάνθηκε μια απότομη επιτάχυνση και χτύπησε στο μπροστινό κάθισμα. «Άνθρωποι εκσφενδονίστηκαν από το τρένο», ανέφερε, περιγράφοντας τον πανικό και τους πολλούς τραυματίες. Η Εντουάρδα, επιβάτισσα της Iryo, δήλωσε στο Cadena SER ότι η πρόσκρουση την εκτίναξε προς τα εμπρός. Όταν εγκατέλειψε τον συρμό, αντίκρισε ένα σκηνικό καταστροφής, με βαγόνι στις φλόγες και τμήμα του τρένου να κρέμεται στην πλαγιά. «Είδα νεκρούς ανθρώπους», είπε.

Κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν να βοηθήσουν, περιγράφοντας επιβάτες να προσπαθούν να βγουν από τα παράθυρα. Ο ίδιος και άλλοι εργαζόμενοι έκοψαν φράχτες για να προσεγγίσουν τα βαγόνια και χρησιμοποίησαν τα κιτ πρώτων βοηθειών που είχαν μαζί τους. Ο δήμαρχος του Los Yébenes, Χεσούς Πέρες Μαρτίν, χαρακτήρισε την κατάσταση «φρικτή», αναφέροντας πληροφορίες για ακρωτηριασμούς και πολύ σοβαρούς τραυματισμούς.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν είχε ακόμη εντοπιστεί η πρώην υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Φάτιμα Μπάνιεζ, η οποία φέρεται να ταξίδευε σε ένα από τα εκτροχιασμένα βαγόνια της Iryo.

A train collision in Spain today has killed at least 46 people, according to local media. This is the second train collision in Spain this year, with another crash occurring in January on the same line between Madrid and Andalusia. https://t.co/R30KmSqTYA https://t.co/JS9a3EoygC — euronews (@euronews) October 28, 2026

Βλάβη στη σηματοδότηση και το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Iryo είχε σταματήσει κοντά στο Τολέδο κατόπιν εντολής της διαχειρίστριας εταιρείας σιδηροδρομικών υποδομών Adif, λόγω προβλήματος στη σηματοδότηση, όταν στην συνέχεια, το τρένο της Renfe προσέκρουσε πάνω της. Η El País αναφέρει ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο βλάβης στο σύστημα ασφαλείας, η οποία ενδέχεται να οδήγησε στην ακινητοποίηση αρκετών τρένων στην περιοχή. Παράλληλα, οι αρχές ερευνούν εάν δόθηκε λανθασμένη εντολή από το κέντρο ελέγχου της Atocha στον συρμό της Renfe να συνεχίσει την πορεία του.

Το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους βρίσκεται επίσης υπό εξέταση, χωρίς να έχει εξαχθεί οριστικό συμπέρασμα για τα αίτια της σύγκρουσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε έτοιμη να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια στις ισπανικές αρχές. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο, υπογράμμισε ότι είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος. Οι έρευνες συνεχίζονται, με τα ερωτήματα για τη σηματοδότηση και τις εντολές που δόθηκαν πριν από τη σύγκρουση να παραμένουν ανοιχτά.

At least 50 killed after high speed trains crash in Spain & plunge off track – as horror footage shows smoking wreckage https://t.co/D235O9jUN8 — Shakeel Yasar Ullah (@yasarullah) October 28, 2026

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