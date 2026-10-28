Η «Ασπίδα του Αχιλλέα»: Τα οπλικά συστήματα που θα κλέψουν την παράσταση στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης (vid)

Από το SPYDER έως το David’s Sling και το Drone Dome, η «Ασπίδα του Αχιλλέα» αναδεικνύεται σε σημείο αναφοράς της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Τετάρτη 28η Οκτωβρίου σήμερα και η Ελλάδα γιορτάζει την επέτειο του «Όχι». Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο των εορτασμών, με την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του κοινού. Φέτος, τα βλέμματα αναμένεται να στραφούν στα σύγχρονα οπλικά συστήματα και, κυρίως, στα μέσα αεράμυνας που συνδέονται με τη σχεδιαζόμενη «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Η φετινή διοργάνωση ξεχωρίζει και για τη σειρά εμφάνισης των τμημάτων, καθώς, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει δημοσιοποιηθεί, τα στρατιωτικά τμήματα θα προηγηθούν των πολιτικών. Ανάμεσα στα συστήματα που αναμένεται να παρουσιαστούν περιλαμβάνονται το αντιαεροπορικό SPYDER, στοιχεία του αντιβαλλιστικού David’s Sling και το σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών Drone Dome. Πρόκειται για μέσα που αποτυπώνουν τη νέα κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Τι είναι η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο όπλο ούτε έναν κυριολεκτικό θόλο που θα καλύπτει με τον ίδιο τρόπο κάθε σημείο της ελληνικής επικράτειας. Πρόκειται για ένα σχέδιο πολυεπίπεδης αεράμυνας, με ενιαίο σύστημα διοίκησης και ελέγχου, το οποίο φιλοδοξεί να συνδέσει διαφορετικά μέσα εντοπισμού και αντιμετώπισης απειλών. Η φιλοσοφία του συστήματος βασίζεται στη συνεργασία αισθητήρων, ραντάρ, εκτοξευτών και άλλων διαθέσιμων μέσων. Οι πληροφορίες από διαφορετικές πηγές θα συγκεντρώνονται, ώστε να αξιολογείται κάθε απειλή και να επιλέγεται το κατάλληλο μέσο αντιμετώπισής της.

Η προσέγγιση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία σε ένα περιβάλλον όπου οι απειλές δεν περιορίζονται στα συμβατικά αεροσκάφη. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πύραυλοι cruise και βαλλιστικοί πύραυλοι απαιτούν διαφορετικές δυνατότητες εντοπισμού και αναχαίτισης. Στόχος της πολυεπίπεδης άμυνας είναι να συνδυάζει τα κατάλληλα συστήματα ανάλογα με το είδος και τη σοβαρότητα κάθε απειλής.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» εντάσσεται στην ευρύτερη αμυντική μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030». Στις 31 Αυγούστου 2026 υπογράφηκε στο Τελ Αβίβ διακρατική συμφωνία για την ανάπτυξη του αντιαεροπορικού, αντιβαλλιστικού και αντι-drone συστήματος, με ενιαία αρχιτεκτονική διοίκησης και ελέγχου.

SPYDER, David’s Sling και Drone Dome: Τα συστήματα στο επίκεντρο

SPYDER: Αντιαεροπορική προστασία απέναντι σε εναέριες απειλές

Το SPYDER είναι κινητό αντιαεροπορικό σύστημα που έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση απειλών όπως αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Συνδυάζει μέσα εντοπισμού και παρακολούθησης στόχων με κατευθυνόμενους πυραύλους, παρέχοντας δυνατότητα αντίδρασης σε διαφορετικά είδη εναέριων κινδύνων.

Η σημασία του στο πλαίσιο της «Ασπίδας του Αχιλλέα» βρίσκεται στη συμβολή του στην πολυεπίπεδη προστασία. Σε συνδυασμό με συστήματα μεγαλύτερων δυνατοτήτων, μπορεί να καλύπτει διαφορετικές επιχειρησιακές ανάγκες και να ενισχύει την άμυνα απέναντι σε εναέριες απειλές.

David’s Sling: Αντιμετώπιση πιο σύνθετων απειλών

Το David’s Sling, γνωστό και ως «Σφενδόνη του Δαβίδ», είναι σύστημα σχεδιασμένο για την αναχαίτιση απειλών μεγαλύτερης δυσκολίας, μεταξύ των οποίων συγκεκριμένοι τύποι πυραύλων cruise και βαλλιστικών πυραύλων.

Στον σχεδιασμό της πολυεπίπεδης αεράμυνας, το σύστημα καλείται να συμπληρώνει τα μέσα μικρότερης εμβέλειας και να προσφέρει δυνατότητες αντιμετώπισης απειλών που απαιτούν διαφορετική τεχνολογία αναχαίτισης. Η παρουσία στοιχείων του στην παρέλαση αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικά σημεία της φετινής διοργάνωσης.

Drone Dome: Στο στόχαστρο τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Το Drone Dome είναι σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η ανάπτυξη τέτοιων δυνατοτήτων έχει αποκτήσει αυξημένη σημασία, καθώς τα drones χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για επιτήρηση, συλλογή πληροφοριών αλλά και επιθέσεις.

Τα συστήματα αντι-drone μπορούν, ανάλογα με τη διαμόρφωση και τις δυνατότητές τους, να εντοπίζουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και να συμβάλλουν στην εξουδετέρωσή τους, μεταξύ άλλων μέσω ηλεκτρονικών αντιμέτρων. Η ένταξή τους σε ένα ευρύτερο δίκτυο αεράμυνας αποσκοπεί στην αντιμετώπιση απειλών που μπορεί να είναι μικρότερες σε μέγεθος, αλλά απαιτούν εξειδικευμένη αντίδραση.

Barak MX: Ένα ακόμη σύστημα στον σχεδιασμό αεράμυνας

Το Barak MX είναι αρθρωτό, δικτυοκεντρικό σύστημα αεράμυνας, σχεδιασμένο να αντιμετωπίζει διαφορετικές κατηγορίες εναέριων απειλών με τη χρήση κατάλληλων αναχαιτιστών. Η λογική του είναι να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της αποστολής και να συνεργάζεται με μέσα εντοπισμού και διοίκησης.

Η αναφορά του έχει θέση στο ευρύτερο πλαίσιο των συζητήσεων για την ενίσχυση της ελληνικής αεράμυνας. Ωστόσο, η παρουσίαση του συγκεκριμένου συστήματος στην παρέλαση δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη χωρίς σχετική επιβεβαίωση: τα συστήματα που έχουν αναφερθεί στα δημοσιεύματα για τη φετινή διοργάνωση περιλαμβάνουν κυρίως το SPYDER, το David’s Sling και το Drone Dome.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ