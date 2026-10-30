Γλυφάδα - Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που ο αξιωματικός του ΠΝ εισβάλλει και βάζει φωτιά στο σπίτι

Οι Αρχές ταυτοποίησαν τον δράστη και έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη σύλληψη και παραπομπή του στο Ναυτοδικείο.

Βίντεο ντοκουμέντο το οποίο έχει καταγράψει τον 46χρονο αξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού να μπαίνει στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στην οδό Βυζαντίου στη Γλυφάδα, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Newsbomb.gr.

Όπως φαίνεται από τα πλάνα που έχουν καταγραφεί στο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, ο 46χρονος εισβάλει στο σπίτι της 36χρονης πρώην συντρόφου του, φορώντας κουκούλα και περιλαίμιο και προσπαθεί να καλύψει με ένα πανί την κάμερα.

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