Χωριό στη Νορβηγία περνάει έξι μήνες χωρίς ηλιακό φως και οι κάτοικοι βρήκαν τη λύση: Τρεις γιγάντιοι καθρέφτες

Οι κάτοικοι μιας ορεινής κωμόπολης στη Νορβηγία βρήκαν μια ευφυή τεχνολογική λύση για να αντιμετωπίσουν τους έξι μήνες απόλυτου σκοταδιού κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Στην κωμόπολη Ριούκαν της Νορβηγίας, ο χειμώνας φέρνει μαζί του μια ιδιαίτερη πρόκληση.

Τα επιβλητικά βουνά που περιβάλλουν τον οικισμό εμποδίζουν τις ακτίνες του ήλιου να φτάσουν στους δρόμους από τον Σεπτέμβριο έως τον Μάρτιο, βυθίζοντας την περιοχή στη σκιά για μισό χρόνο.

Μια ιδέα 100 ετών που υλοποιήθηκε το 2005

Για να αντιμετωπίσουν αυτή την ιδιαιτερότητα, οι κάτοικοι εφάρμοσαν μια εντυπωσιακή ιδέα: τοποθέτησαν τρεις τεράστιους καθρέφτες στην πλαγιά του βουνού, αντανακλώντας το ηλιακό φως απευθείας στην κεντρική πλατεία.

Η αρχική σύλληψη της ιδέας ανήκει στον ιδρυτή της πόλης, Σαμ Έιντε, ο οποίος ήδη από το 1913 πρότεινε την εγκατάσταση κατοπτρισμού ώστε οι εργάτες να απολαμβάνουν τον ήλιο.

Ωστόσο, τα τεχνολογικά μέσα της εποχής δεν επέτρεπαν την υλοποίηση του εγχειρήματος, με αποτέλεσμα το 1928 να κατασκευαστεί ένα τελεφερίκ που μετέφερε τους πολίτες στις κορυφές των βουνών.

Χρειάστηκε να περάσει ένας αιώνας μέχρι να αναβιώσει το σχέδιο το 2005 από τον ντόπιο καλλιτέχνη Μάρτιν Άντερσεν, οδηγώντας τελικά στα εγκαίνια του συστήματος το δύο χιλιάδες δεκατρία.

Πώς λειτουργούν τα ρομποτικά κάτοπτρα;

Η εγκατάσταση αποτελείται από τρεις γιγαντιαίους καθρέφτες, ελεγχόμενους από ηλεκτρονικό υπολογιστή, οι οποίοι βρίσκονται τοποθετημένοι σε υψόμετρο 450 μέτρων πάνω από την πλατεία.

Τα κάτοπτρα παρακολουθούν συνεχώς την τροχιά του ήλιου και προσαρμόζουν αυτόματα την κλίση τους, κατευθύνοντας τις ακτίνες στο κέντρο του οικισμού. Παρά τους περιορισμούς του συστήματος, καθώς απαιτείται συννεφιασμένος ουρανός για να λειτουργήσει και δεν καλύπτει ολόκληρη την πόλη, η τεχνολογική αυτή πατέντα έχει αναβαθμίσει την καθημερινότητα των κατοίκων.

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