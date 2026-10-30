Χωριάτικο: Εννέα προφυλακίσεις και ένα «βραχιολάκι» - Ποιοι οδηγούνται στη φυλακή

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του «Χωριάτικου», με εννέα προφυλακίσεις μέχρι στιγμής. Ποια απόφαση ελήφθη για τον φερόμενο ως αρχιλογιστή της οργάνωσης;

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του «Χωριάτικου», καθώς ο αριθμός των κατηγορουμένων που οδηγούνται στη φυλακή έφτασε πλέον τους εννέα. Δύο ακόμη πρόσωπα κρίθηκαν σήμερα προσωρινά κρατούμενα, έπειτα από τις απολογίες τους ενώπιον ανακριτών και εισαγγελέα, με τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Μεταξύ των νέων προφυλακισθέντων είναι ένας 53χρονος επιχειρηματίας από τη Ρόδο, στον οποίο αποδίδεται κομβικός ρόλος στη λειτουργία του κυκλώματος, καθώς και ένας ακόμη επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο νησί.

Η απόφαση για τον φερόμενο αρχιλογιστή

Διαφορετική ήταν η δικαστική αντιμετώπιση για τον άνθρωπο που φέρεται να είχε τον ρόλο του αρχιλογιστή στην οργάνωση, ο οποίος παρότι συγκαταλέγεται στα κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης, δεν θα μεταφερθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα, αλλά θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό, υπό ηλεκτρονική επιτήρηση με ειδικό «βραχιολάκι». Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην απόφαση αυτή φαίνεται να συνέβαλαν η προχωρημένη ηλικία του και τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει.

Οι τελευταίες δικαστικές αποφάσεις, μαζί με τις χθεσινές, διαμορφώνουν τον συνολικό αριθμό των προφυλακίσεων στους εννέα. Ωστόσο, η διαδικασία απέχει ακόμη από την ολοκλήρωσή της. Περίπου 15 ακόμη κατηγορούμενοι δεν έχουν εμφανιστεί ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Οι επόμενες απολογίες αναμένεται να διαμορφώσουν την εικόνα γύρω από την έκταση της φερόμενης δράσης του κυκλώματος.

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