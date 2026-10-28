Τεράστιος όγκος πάγου 250.000 τόνων απειλεί να πέσει σε κοιλάδα της Ελβετίας: Τεράστιος κίνδυνος χιονοστιβάδας

Ένας τεράστιος όγκος πάγου απειλεί να αποκολληθεί από παγετώνα κοντά στο Ράντα της Ελβετίας. Οι ειδικοί προειδοποιούν για πιθανή χιονοστιβάδα

Ένας τεράστιος όγκος πάγου, που εκτιμάται ότι φτάνει τους 250.000 τόνους, απειλεί να αποκολληθεί από τον παγετώνα του όρους Βάισχορν (Weisshorn) στις ελβετικές Άλπεις. Εάν συμβεί αυτό, ο πάγος ενδέχεται να πέσει κοντά στο χωριό Ράντα, στην κοιλάδα του Ματτερτάλ, προκαλώντας επικίνδυνη χιονοστιβάδα.

Οι ειδικοί παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η μετακίνηση του όγκου πάγου έχει επιταχυνθεί, ωστόσο, παραμένει αβέβαιο πότε ακριβώς θα σημειωθεί η αποκόλληση.

Ο πάγος μετακινείται έως 20 εκατοστά την ημέρα

«Είναι μια κατάσταση που γνωρίζουμε καλά. Ο παγετώνας παρακολουθείται εδώ και κάποιο διάστημα, αλλά τώρα έχουμε διαπιστώσει ότι η κατάσταση επιταχύνεται», δήλωσε στο Nieuwsblad ο παγετωνολόγος Lander Van Tricht από το Vrije Universiteit Brussel (VUB). Σύμφωνα με τον ειδικό, ο όγκος πάγου μετακινείται έως και 20 εκατοστά ημερησίως, κάτι που θεωρείται προειδοποιητική ένδειξη πιθανής αποκόλλησης, καθώς παρόμοια περιστατικά στον ίδιο παγετώνα έχουν καταγραφεί τη δεκαετία του 1980, αλλά και το 2005.

Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά έναν κρεμαστό παγετώνα, ο οποίος βρίσκεται σε απότομη πλαγιά ψηλά στο βουνό. Σε αντίθεση με τους παγετώνες κοιλάδας, που κινούνται σταδιακά προς χαμηλότερα σημεία, οι κρεμαστοί παγετώνες μπορούν να αποκολληθούν απότομα, με μεγάλες ποσότητες πάγου να πέφτουν προς την κοιλάδα.

Πότε μπορεί να συμβεί η αποκόλληση και ποιο είναι το χειρότερο σενάριο

Σύμφωνα με τον Van Tricht, ο όγκος πάγου αναμένεται κάποια στιγμή να σπάσει και να πέσει, αλλά το βασικό ερώτημα είναι ο χρόνος που θα χρειαστεί μέχρι να συμβεί αυτό. Η αποκόλληση μπορεί να γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες, αλλά υπάρχει και το ενδεχόμενο ο πάγος να σταθεροποιηθεί προσωρινά και να παραμείνει στη θέση του έως το επόμενο καλοκαίρι.

Το πιο επικίνδυνο σενάριο, όπως εξηγεί ο επιστήμονας, θα ήταν να σημειωθεί έντονη χιονόπτωση στην περιοχή. Το νέο στρώμα χιονιού θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν ολισθηρή επιφάνεια πάνω στον παγετώνα και εάν ο πάγος αποκολληθεί, η χιονομάζα θα μπορούσε να παρασύρει υλικά και να κινηθεί με μεγάλη ταχύτητα προς την κοιλάδα. Ο ειδικός επισημαίνει ότι η αποκόλληση κρεμαστών παγετώνων αποτελεί φυσικό φαινόμενο, ωστόσο, η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει τη συχνότητα και τον ρυθμό με τον οποίο εκδηλώνονται τέτοια περιστατικά.

Για τους κατοίκους της περιοχής κοντά στο Ράντα, το κρίσιμο ζήτημα παραμένει η εξέλιξη της κατάστασης και ο χρόνος ενδεχόμενης αποκόλλησης, καθώς προς το παρόν δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια πότε θα συμβεί.

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