Ισπανία: 39 νεκροί σε σύγκρουση τρένων στη γραμμή Μαδρίτη-Ανδαλουσία (vid)

Σύγκρουση τρένου AVE της Renfe με συρμό της Iryo στο Τολέδο της Ισπανίας. Δύο βαγόνια έπεσαν σε πρανές, ενώ η γραμμή Μαδρίτη–Ανδαλουσία παραμένει κλειστή μετά το ατύχημα.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ισπανία μετά τη σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων στην περιοχή μεταξύ των δήμων Los Yébenes και Urda, στην επαρχία του Τολέδο, το πρωί της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου. Μαρτυρίες από το σημείο κάνουν λόγο για 39 νεκρούς και πολλούς τραυματίες, ωστόσο ο αριθμός των θυμάτων δεν είχε επιβεβαιωθεί επισήμως στις πρώτες ενημερώσεις. Στην περιοχή έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις διάσωσης και υγειονομικής περίθαλψης.

Πώς έγινε η σύγκρουση - Δύο βαγόνια έπεσαν σε πρανές

Το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί, στη γραμμή υψηλής ταχύτητας που συνδέει τη Μαδρίτη με την Ανδαλουσία, και ενεπλάκησαν ένα τρένο AVE της Renfe, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από τη Μαδρίτη προς τη Σεβίλλη, και ένας συρμός της Iryo που κινούνταν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ισπανικών μέσων ενημέρωσης, δύο βαγόνια εκτροχιάστηκαν και κατέληξαν σε πρανές, προκαλώντας την κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Πυροσβέστες, ομάδες πολιτικής προστασίας και υγειονομικά συνεργεία έσπευσαν στην περιοχή για την αντιμετώπιση του περιστατικού και την παροχή βοήθειας στους επιβάτες. Τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης και η πλήρης έκταση των συνεπειών της δεν είχαν αποσαφηνιστεί στις πρώτες αναφορές.

🔴ÚLTIMA HORA | Accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda. Al parecer en el accidente estarían implicados un tren AVE de Renfe y uno de Iryo. Lo contamos en https://t.co/2A3tQBLvV0 https://t.co/3ygGNbwKoK October 28, 2026

Διακόπηκε η κυκλοφορία στη γραμμή Μαδρίτη - Ανδαλουσία

Τη διακοπή της κυκλοφορίας των τρένων υψηλής ταχύτητας στη γραμμή Μαδρίτη - Ανδαλουσία ανακοίνωσε η Adif, ο διαχειριστής των σιδηροδρομικών υποδομών της Ισπανίας. Η αναστολή των δρομολογίων επηρέασε την κίνηση των συρμών και προς τις δύο κατευθύνσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσαν ισπανικά μέσα, το τρένο της Renfe φέρεται να είχε μειώσει ταχύτητα και να είχε σταματήσει λίγα λεπτά πριν από τη σύγκρουση, λόγω προβλήματος στην κυκλοφορία της γραμμής. Το στοιχείο αυτό δεν αρκεί από μόνο του για να προσδιοριστούν οι συνθήκες ή τα αίτια του ατυχήματος.

Επιβάτες άλλων τρένων που κινούνταν στο συγκεκριμένο δίκτυο ανέφεραν ότι οι συρμοί τους είχαν ακινητοποιηθεί εξαιτίας του συμβάντος. Ανάμεσά τους ήταν η πρόεδρος της Asaja Sevilla, Μαρία Μοράλες, η οποία ταξίδευε προς τη Μαδρίτη για να συμμετάσχει σε κινητοποίηση αγροτών σχετικά με την αύξηση του κόστους παραγωγής. Όπως δήλωσε σε συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό σταθμό Canal Sur Radio, οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί ότι η αναμονή θα διαρκούσε περίπου 30 λεπτά.

Την ώρα του ατυχήματος, ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, βρισκόταν στη Μαδρίτη για την έναρξη του World Infrastructure Forum. Σύμφωνα με την εφημερίδα El País, ενημερώθηκε για τη σύγκρουση ενώ χαιρετούσε τους διοργανωτές της εκδήλωσης και αποχώρησε εσπευσμένα από τον χώρο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τη διαχείριση του περιστατικού, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση των επιβατών, τον επίσημο απολογισμό και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συγκρούστηκαν οι δύο συρμοί.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ